A Prefeitura de Rio Branco autorizou a abertura de um crédito suplementar de R$ 10 milhões destinado a serviços de melhoria e manutenção das vias urbanas da capital. A medida foi publicada na edição desta segunda-feira (17) do Diário Oficial.

O recurso será incorporado ao orçamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), reforçando a verba disponível para intervenções na malha viária do município.

De acordo com o decreto, os R$ 10 milhões serão provenientes de superávit financeiro apurado no balanço de um exercício anterior. Na prática, o município utilizará recursos que ficaram disponíveis após o fechamento das contas para ampliar a dotação destinada à área de infraestrutura.

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Com a publicação, o crédito passa a integrar o orçamento municipal e fica direcionado especificamente à ação de melhoria e manutenção de vias urbanas. O decreto entrou em vigor nesta segunda-feira, mesma data de sua publicação.