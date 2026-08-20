Rio Branco abre crédito de R$ 1,8 milhão para reforçar ações da Defesa Civil

A Prefeitura de Rio Branco abriu um crédito suplementar de R$ 1,8 milhão para reforçar as ações do programa Defesa Civil na Comunidade. O dinheiro será destinado à compra de materiais de consumo e deverá ampliar a estrutura disponível para atender situações de emergência no município.

O recurso foi autorizado pelo Decreto nº 1.663, publicado no Diário Oficial nesta quinta-feira (20), e será administrado pela Secretaria Municipal de Agropecuária (Seagro), responsável pela dotação orçamentária.

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Segundo o documento, os R$ 1,8 milhão serão destinados exclusivamente à aquisição de material de consumo para a manutenção do programa. A verba não representa uma nova operação de crédito, mas é proveniente de superávit financeiro apurado no balanço de exercícios anteriores.

O crédito suplementar foi aberto com recursos não vinculados de impostos e passa a integrar o orçamento municipal de 2026.

O decreto foi assinado pelo prefeito Alysson Bestene, pela secretária municipal de Planejamento, Renata Pessoa da Costa, e pelo secretário municipal de Finanças, Wilson José das Chagas Sena Leite.

A medida entrou em vigor na data de sua publicação.