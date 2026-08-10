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Corpo de uma das crianças desaparecidas no Rio Juruá é localizado

O afogamento ocorreu em uma praia formada no leito do rio, abaixo do Porto do Governo

Por José Halif, ContilNetAtualizado
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O corpo resgatado foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML)
O corpo resgatado foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) | Foto: ContilNet

As buscas pelos irmãos José Araújo da Silva, de 11 anos, e Davi Araújo da Silva, de 8 anos, que desapareceram nas águas do Rio Juruá no fim da tarde deste domingo (9), tiveram um desdobramento por volta das 11h desta segunda-feira (10). Equipes do Corpo de Bombeiros Militar localizaram o corpo de uma das crianças. As operações de resgate prosseguem no local para tentar encontrar a segunda vítima.

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O afogamento ocorreu em uma praia formada no leito do rio, abaixo do Porto do Governo, na região do bairro Remanso. Segundo informações preliminares, os meninos aproveitavam a tarde ensolarada de domingo na praia acompanhados de um tio, quando acabaram submergindo e desaparecendo na correnteza.

Os bombeiros foram acionados imediatamente e deram início às varreduras na área. Após a suspensão dos trabalhos ao cair da noite de domingo, as equipes subaquáticas e de superfície retomaram o patrulhamento no início da manhã de segunda-feira, culminando no resgate de uma das vítimas nas proximidades do local do desaparecimento.

O corpo resgatado foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização dos exames periciais de praxe.

Enquanto isso, militares do Corpo de Bombeiros, acompanhados por voluntários e pescadores da comunidade, mantêm as varreduras ao longo do Rio Juruá na tentativa de localizar o segundo menino

Conteúdo Original / Fonte: José Halif, ContilNet
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