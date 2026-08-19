Mãe mostra quarto de jovem que morreu no parto: “Tudo arrumadinho”

Um vídeo que ganhou repercussão nas redes sociais mostra a emoção e a tristeza vividas pela família de Maria Rayssa, de 18 anos, que morreu nesta terça-feira (18) após sofrer complicações durante o parto, em Sena Madureira.

A mãe da jovem registrou o momento em que entra no quarto que havia sido preparado com carinho para receber o bebê após o nascimento. O ambiente estava organizado com roupas, objetos e detalhes escolhidos para a chegada da criança. Em meio à emoção, ela mostra o espaço e afirma: “Tudo arrumadinho”.

O que deveria ser um momento de alegria e preparação para a chegada do recém-nascido acabou ganhando um significado doloroso para a família. Rayssa não conseguiu sobreviver às complicações apresentadas durante o parto, enquanto o bebê conseguiu sobreviver.

O quarto, preparado para receber mãe e filho de volta para casa, agora representa uma lembrança marcada pela dor e pela saudade. Familiares e amigos enfrentam o difícil momento de lidar com a perda da jovem, ao mesmo tempo em que acompanham os primeiros momentos de vida do bebê.

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Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet