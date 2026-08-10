Homem é preso após usar filha de 1 ano como escudo durante fuga no Acre

Suspeito foi cercado pela PM e preso em uma plantação de bananeiras

Uma criança de apenas 1 ano foi retirada de uma situação de risco pela Polícia Militar após uma ocorrência de violência doméstica terminar em perseguição na noite do último domingo (9), em Tarauacá. As informações sobre o caso foram divulgadas pelo Extra do Acre.

Segundo a PM, os policiais foram acionados pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) e encontraram o homem agredindo a companheira. No momento da abordagem, a mulher estava com a filha do casal nos braços.

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Ao notar a presença da equipe, o suspeito pegou a criança e saiu correndo por diferentes quintais da região. Durante a fuga, ele manteve a bebê à frente do corpo, dificultando a aproximação dos policiais e aumentando o risco para a menina.

A perseguição terminou em uma área de plantação de bananeiras. Os militares cercaram o local e tentaram convencer o homem a entregar a filha, mas ele se recusou e continuou resistindo à abordagem.

Diante da situação, os policiais realizaram a contenção do suspeito e conseguiram retirar a criança de seus braços. A menina foi resgatada em segurança e, conforme a PM, não apresentava lesões aparentes.

Após o controle da ocorrência, a mulher relatou aos policiais que as agressões não teriam ocorrido apenas naquela noite. Segundo o depoimento, ela já teria sido vítima de episódios anteriores de violência praticados pelo companheiro. A declaração foi registrada em vídeo e anexada ao boletim de ocorrência.

Parte das agressões ocorridas naquela noite também teria sido presenciada diretamente pelos policiais que atenderam a ocorrência.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foram adotadas as medidas cabíveis.

A atuação da equipe policial encerrou a situação de violência e garantiu a retirada da criança do local de risco, além da proteção da mãe após a prisão do suspeito.

Conteúdo Original / Fonte: Extra do Acre