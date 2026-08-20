Homem é preso por oferecer dinheiro por favores sexuais a criança no Acre

Além do suspeito, a mãe da criança também foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil. — Foto: Reprodução

Um homem de 20 anos foi preso pela Polícia Civil na quarta-feira (19), em Sena Madureira, após ser denunciado por supostamente oferecer dinheiro em troca de favores sexuais a uma criança de apenas 9 anos de idade.

De acordo com o delegado Thiago Parente, a denúncia chegou ao conhecimento da Polícia Civil, que iniciou os procedimentos para apurar o caso. Após ouvir a criança e reunir os elementos necessários, os policiais realizaram a prisão do suspeito em flagrante.

Segundo o delegado, o homem deverá responder pelo crime de estupro de vulnerável. A legislação considera vulneráveis as crianças menores de 14 anos, não sendo necessária a ocorrência de relação sexual para a caracterização do crime.

Além do suspeito, a mãe da criança também foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos. Conforme as informações repassadas pela autoridade policial, ela é investigada por uma possível omissão de cuidados.

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O delegado Thiago Parente destacou ainda que situações envolvendo crimes sexuais contra crianças e adolescentes infelizmente são mais frequentes do que muitas pessoas imaginam no município.

“Infelizmente, essa prática é mais comum do que se imagina em nosso município. Mas, sempre que uma situação dessa chega ao conhecimento da Polícia Civil, nós adotamos imediatamente as medidas cabíveis, buscando proteger a vítima e responsabilizar quem praticou o crime”, afirmou.

A Polícia Civil reforça a importância de denunciar qualquer suspeita de violência ou abuso contra crianças e adolescentes, para que os casos possam ser investigados e as vítimas devidamente protegidas.