O senador Alan Rick desembarcou em Cruzeiro do Sul nesta sexta-feira (14) para dar início à agenda de campanha pelo interior do Acre. Recebido por apoiadores no aeroporto, o candidato ao Governo do Estado afirmou que chega à região com expectativa para as atividades que serão realizadas nos próximos dias e destacou a relação que mantém com o Juruá.
“Cruzeiro do Sul, todo mundo já sabe, está no meu coração. As pessoas, sempre que eu chego aqui, me tratam com carinho tão grande. Eu digo: já me sinto um cidadão cruzeirense”, afirmou.
Alan Rick disse que pretende levar para a campanha uma mensagem de esperança e renovação. Segundo ele, o objetivo é apresentar propostas voltadas principalmente à saúde, infraestrutura e geração de oportunidades.
“A nossa mensagem é da esperança, é a mensagem da alegria, é a mensagem de um Acre renovado. De um Acre que pode entregar muito mais do que entrega hoje”, declarou.
BR-364 é prioridade no discurso
Durante a passagem por Cruzeiro do Sul, um dos principais temas abordados pelo candidato foi a situação da BR-364, principal ligação terrestre entre o Vale do Juruá e o restante do Acre.
Alan Rick lembrou da articulação feita em 2023, quando, segundo ele, integrantes da bancada federal do Acre se reuniram com o ministro dos Transportes para cobrar medidas em relação à rodovia.
“Não dá mais para a BR viver de paliativos. É preciso reconstruir a nossa BR-364”, afirmou.
O senador citou ainda as licitações para novos trechos de reconstrução da rodovia e disse esperar que as obras avancem nos próximos anos.
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“A gente espera que essas licitações se encerrem até o ano que vem, as obras iniciando e, se Deus quiser, até 2028 essa BR está totalmente reconstruída”, disse.
Para Alan Rick, a melhoria da infraestrutura é fundamental para ampliar a capacidade econômica do Juruá e atrair novos investimentos para a região.
“Nós faremos muito para que o Juruá tenha a infraestrutura que merece, os investimentos que merece, porque é um polo produtor e é uma das regiões mais bonitas do Brasil”, afirmou.
Campanha começa pelo interior
A programação oficial de campanha de Alan Rick começa neste domingo (16), com atividades em Tarauacá e Feijó.
Em Tarauacá, a agenda começa às 8h, com uma cicleata com concentração no aeroporto. Às 9h, será inaugurada a Casa 10, comitê da coligação Trabalho da Esperança.
À tarde, às 15h, o candidato participa do lançamento da candidatura de Zé Maria, do Novo, para deputado estadual, no Swing Clube.
Em seguida, Alan Rick segue para Feijó, onde a chegada está prevista para as 17h. No município, ele participa de uma carreata pelas ruas da cidade e, às 18h, estará no lançamento da campanha de Roberto Duarte à reeleição para deputado federal, no Contorno Beira Rio.
Primeiro ato em Rio Branco
Na segunda-feira (17), a campanha chega oficialmente a Rio Branco. A programação começa às 17h, com um adesivaço na Casa 10 do Segundo Distrito, instalada no antigo prédio da Agroboi, próximo à cabeceira da Ponte de Concreto.
Às 18h30, será realizado o primeiro comício da campanha na capital. O ato, chamado “Abraço na Comunidade”, acontecerá na Avenida Dorval Camilo, no bairro Canaã.
A escolha do Segundo Distrito para iniciar as atividades em Rio Branco é apresentada pela campanha como uma estratégia para manter o contato direto com os moradores e levar as ações para as comunidades.
“Começamos essa caminhada com muita fé, trabalho e esperança”, afirmou Alan Rick.
Agenda
Domingo (16) – Tarauacá
- 8h – Cicleata, com concentração no aeroporto;
- 9h – Inauguração da Casa 10;
- 15h – Lançamento da candidatura de Zé Maria, no Swing Clube.
Domingo (16) – Feijó
- 17h – Chegada e carreata;
- 18h – Lançamento da campanha de Roberto Duarte, no Contorno Beira Rio.
Segunda-feira (17) – Rio Branco
- 17h – Adesivaço na Casa 10 do Segundo Distrito;
- 18h30 – Comício “Abraço na Comunidade”, no bairro Canaã.