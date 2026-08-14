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Alan desembarca no Juruá e dá largada à campanha pelo Acre: “Acelerado a mil”

Senador foi recebido por apoiadores em Cruzeiro do Sul antes da largada oficial neste domingo

Por Matheus Mello, ContilNetAtualizado
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Alan desembarca no Juruá e dá largada à campanha pelo Acre: “Acelerado a mil”
Senador chegou em Cruzeiro do Sul nesta sexta/Foto: ContilNet

O senador Alan Rick desembarcou em Cruzeiro do Sul nesta sexta-feira (14) para dar início à agenda de campanha pelo interior do Acre. Recebido por apoiadores no aeroporto, o candidato ao Governo do Estado afirmou que chega à região com expectativa para as atividades que serão realizadas nos próximos dias e destacou a relação que mantém com o Juruá.

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“Cruzeiro do Sul, todo mundo já sabe, está no meu coração. As pessoas, sempre que eu chego aqui, me tratam com carinho tão grande. Eu digo: já me sinto um cidadão cruzeirense”, afirmou.

Alan Rick disse que pretende levar para a campanha uma mensagem de esperança e renovação. Segundo ele, o objetivo é apresentar propostas voltadas principalmente à saúde, infraestrutura e geração de oportunidades.

“A nossa mensagem é da esperança, é a mensagem da alegria, é a mensagem de um Acre renovado. De um Acre que pode entregar muito mais do que entrega hoje”, declarou.

BR-364 é prioridade no discurso

Durante a passagem por Cruzeiro do Sul, um dos principais temas abordados pelo candidato foi a situação da BR-364, principal ligação terrestre entre o Vale do Juruá e o restante do Acre.

Alan Rick lembrou da articulação feita em 2023, quando, segundo ele, integrantes da bancada federal do Acre se reuniram com o ministro dos Transportes para cobrar medidas em relação à rodovia.

“Não dá mais para a BR viver de paliativos. É preciso reconstruir a nossa BR-364”, afirmou.

O senador citou ainda as licitações para novos trechos de reconstrução da rodovia e disse esperar que as obras avancem nos próximos anos.

VEJA MAIS: Alan Rick propõe fortalecer produção e criar ambiente para gerar mais emprego e renda no Acre

“A gente espera que essas licitações se encerrem até o ano que vem, as obras iniciando e, se Deus quiser, até 2028 essa BR está totalmente reconstruída”, disse.

Para Alan Rick, a melhoria da infraestrutura é fundamental para ampliar a capacidade econômica do Juruá e atrair novos investimentos para a região.

“Nós faremos muito para que o Juruá tenha a infraestrutura que merece, os investimentos que merece, porque é um polo produtor e é uma das regiões mais bonitas do Brasil”, afirmou.

Campanha começa pelo interior

A programação oficial de campanha de Alan Rick começa neste domingo (16), com atividades em Tarauacá e Feijó.

Em Tarauacá, a agenda começa às 8h, com uma cicleata com concentração no aeroporto. Às 9h, será inaugurada a Casa 10, comitê da coligação Trabalho da Esperança.

À tarde, às 15h, o candidato participa do lançamento da candidatura de Zé Maria, do Novo, para deputado estadual, no Swing Clube.

Em seguida, Alan Rick segue para Feijó, onde a chegada está prevista para as 17h. No município, ele participa de uma carreata pelas ruas da cidade e, às 18h, estará no lançamento da campanha de Roberto Duarte à reeleição para deputado federal, no Contorno Beira Rio.

Primeiro ato em Rio Branco

Na segunda-feira (17), a campanha chega oficialmente a Rio Branco. A programação começa às 17h, com um adesivaço na Casa 10 do Segundo Distrito, instalada no antigo prédio da Agroboi, próximo à cabeceira da Ponte de Concreto.

Às 18h30, será realizado o primeiro comício da campanha na capital. O ato, chamado “Abraço na Comunidade”, acontecerá na Avenida Dorval Camilo, no bairro Canaã.

A escolha do Segundo Distrito para iniciar as atividades em Rio Branco é apresentada pela campanha como uma estratégia para manter o contato direto com os moradores e levar as ações para as comunidades.

“Começamos essa caminhada com muita fé, trabalho e esperança”, afirmou Alan Rick.

Agenda

Domingo (16) – Tarauacá

  • 8h – Cicleata, com concentração no aeroporto;
  • 9h – Inauguração da Casa 10;
  • 15h – Lançamento da candidatura de Zé Maria, no Swing Clube.

Domingo (16) – Feijó

  • 17h – Chegada e carreata;
  • 18h – Lançamento da campanha de Roberto Duarte, no Contorno Beira Rio.

Segunda-feira (17) – Rio Branco

  • 17h – Adesivaço na Casa 10 do Segundo Distrito;
  • 18h30 – Comício “Abraço na Comunidade”, no bairro Canaã.
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