Governadora disse que pretende aguardar a orientação da legenda antes de definir sua posição

Governadora durante sabatina do ContilNet/Foto: Thaua Conde/Orna AudioVisual

A governadora do Acre e pré-candidata à reeleição, Mailza Assis, afirmou nesta sexta-feira (7) que ainda aguarda uma definição partidária sobre eventual apoio ao senador Flávio Bolsonaro na disputa pela Presidência da República.

A declaração foi dada durante sabatina realizada pelo ContilNet na sétima noite da Expoacre 2026. Mailza foi questionada sobre a retirada do nome de Flávio Bolsonaro da ata retificadora da convenção estadual da Federação União Progressista (União Brasil/PP).

Segundo a governadora, sua posição deve levar em consideração as decisões internas do partido, mas também o cenário eleitoral no Acre. Ela afirmou perceber uma preferência do eleitorado acreano pelo candidato do PL.

ENTENDA: Nome de Flávio Bolsonaro é retirado de ata da federação de Mailza e Gladson

“Eu sou muito partidária e costumo me nortear sempre pelo meu partido, porque a gente faz toda uma construção”, afirmou.

Mailza disse que pretende aguardar a orientação da legenda antes de definir sua posição.

“Vou esperar a decisão do meu partido”, declarou.

Ao mesmo tempo, a governadora destacou que a aliança formada para a disputa estadual conta com o PL, por meio da candidatura do senador Márcio Bittar ao Senado, e que essa composição deve ser considerada na discussão sobre o posicionamento presidencial.

“O senador Márcio Bittar faz parte da minha chapa. Nós fizemos uma aliança com o PL. Então, isso nos dá também legitimidade e liberdade para desejar, ou continuar, ou dar liberdade ao apoio ao Flávio Bolsonaro”, afirmou.

A governadora também disse que pretende considerar a posição dos partidos que integram sua aliança estadual. A coligação reúne a Federação União Progressista, PDT, MDB e PL, além de outras siglas que participam da composição.

“Certamente a escolha da Presidência ficará livre, mas lógico que eu vou seguir a minha coerência, que é dar apoio a quem está nos apoiando, dar uma estrutura para essa aliança e considerar os partidos que vieram”, disse.

Nome de Flávio foi retirado da ata

A declaração ocorre após o nome de Flávio Bolsonaro deixar de aparecer na ata retificadora da convenção estadual da Federação União Progressista.

Na versão original do documento, as diretrizes de campanha determinavam fidelidade às candidaturas majoritárias apoiadas pela federação e citavam, além de Mailza Assis, Jéssica Sales, Gladson Cameli e Márcio Bittar, o nome de Flávio Bolsonaro para a Presidência.

Na versão retificada e protocolada junto à Justiça Eleitoral, a referência ao senador foi retirada. O documento passou a mencionar apenas as candidaturas estaduais.

Durante a sabatina, Mailza evitou antecipar uma decisão sobre a eleição presidencial e afirmou que pretende manter o foco nos interesses do estado.

“Vamos esquecer essa polarização, essa briga do bem e do mal, desse ou daquele, e vamos considerar o que o nosso Acre precisa”, concluiu.

Assista a entrevista na íntegra: