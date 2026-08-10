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Bocalom declara R$ 1,2 milhão em bens ao TRE; patrimônio cresceu 15,3% em dois anos

O montante revela um crescimento de 15,3% (acréscimo de R$ 161.500,00)

Por Everton Damasceno, ContilNetAtualizado
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A comparação entre as duas últimas prestações de contas aponta reavaliações de ativos e
A comparação entre as duas últimas prestações de contas aponta reavaliações de ativos — Foto: Matheus Mello/ContilNet

O pré-candidato ao Governo do Acre pelo PSDB, Tião Bocalom, registrou junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AC) um patrimônio total de R$ 1.216.500,00 para as Eleições Gerais de 2026.

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O montante revela um crescimento de 15,3% (acréscimo de R$ 161.500,00) em relação à declaração apresentada no pleito municipal de 2024, quando concorreu e venceu a reeleição para a Prefeitura de Rio Branco com um patrimônio declarado de R$ 1.055.000,00.

Na atual declaração prestada à Justiça Eleitoral, os bens do ex-prefeito estão divididos entre ativos imobiliários, veículos, participações empresariais e saldos bancários. A maior fatia patrimonial é composta por uma propriedade rural de 81 hectares localizada no Ramal Floresta, avaliada em R$ 1.000.000,00.

O ex-gestor declarou também 83% de um lote de terra urbana em Acrelândia no valor de R$ 80.000,00, além de uma caminhonete Amarok ano 2015 avaliada em R$ 90.000,00, um Toyota Corolla ano 2007 cotado em R$ 28.000,00 e o valor de R$ 8.000,00 referente ao saldo total em contas correntes divididas entre Banco do Brasil, Bradesco, BASA e Caixa Econômica Federal. Na parte societária, constam a totalidade (100%) do capital social da empresa SB Rodrigues (R$ 4.000,00) e a metade (50%) do capital da Indústria e Comércio de Madeiras Comano (R$ 6.500,00), ambas inativas.

A comparação entre as duas últimas prestações de contas aponta reavaliações de ativos e modificações na composição dos bens. Em 2024, Bocalom possuía uma área de terra em Acrelândia declarada por R$ 800.000,00 e seis lotes urbanos somando R$ 150.000,00. No documento atual de 2026, a principal propriedade imobiliária passa a figurar como a terra rural no Ramal Floresta por R$ 1,000,000.00, mantendo-se o registro do terreno urbano de R$ 80.000,00 em Acrelândia.

Em relação à frota de veículos, a caminhonete Amarok 2015 permaneceu com a mesma valoração de R$ 90.000,00 informada no pleito anterior. Por outro lado, o Toyota Corolla 2007, registrado em 2024 pelo valor de R$ 15.000,00, passou a constar no demonstrativo deste ano por R$ 28.000,00. As quotas das empresas inativas (SB Rodrigues e Madeira Comano) e os depósitos em conta corrente representam novos acréscimos discriminados no registro atual frente ao da última disputa municipal.

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