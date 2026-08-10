Eduardo Velloso mira o Senado. — Foto: ContilNet

O candidato ao Senado pelo Acre, Eduardo Velloso (Solidariedade), declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio total de R$ 9.821.531,66. A relação de bens consta no sistema DivulgaCandContas, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ferramenta responsável por detalhar a prestação de contas de todos os postulantes às Eleições Gerais de 2026.

A declaração do parlamentar reúne propriedades rurais e urbanas, investimentos financeiros, participações societárias e um veículo aéreo.

O bem de maior valor individual reportado é uma área rural de terra nua situada no município de Boca do Acre, avaliada em R$ 1.952.500,00.

Na área de investimentos de renda fixa, destaca-se uma aplicação no Sicoob no valor de R$ 1.549.828,37, além de um CDB Rende Fácil no Banco do Brasil de R$ 101.107,32 e outras aplicações menores no BB, Credisis e Sicoob que somam R$ 77.374,95.

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O patrimônio imobiliário do candidato conta também com um apartamento em Rio Branco financiado pelo Banco do Brasil, avaliado em R$ 1.500.000,00, além de um prédio comercial na Rua Francisco Mangabeira (Santa Casa) no valor de R$ 1.000.000,00. Entre as demais propriedades rurais e urbanas declaradas estão a Fazenda Santa Ana (R$ 700.000,00), um terreno urbano financiado pela Caixa na Rua Rio Grande do Sul (R$ 650.000,00), outro prédio comercial na Avenida Ceará (R$ 450.000,00), um terreno na Rua Copacabana (R$ 400.000,00) e um apartamento de 75 m² em Praia Grande, São Paulo, avaliado em R$ 315.000,00.

O relatório apresenta ainda a metade de um imóvel urbano na Rua Camboriú (R$ 250.000,00), metade de outro imóvel na Rua Francisco Mangabeira (R$ 190.000,00), uma casa na Estrada da Sobral (R$ 70.000,00) e uma fatia de 16,6% em um terreno no Bairro Jardim Europa (R$ 63.850,08). No segmento societário, Velloso possui quotas em empresas e cooperativas como a Unimed Rio Branco (R$ 171.208,36), Hemocardio (R$ 108.333,34), Sicoob (R$ 85.391,17), Incorporadora Velloso (R$ 29.500,00), Credisis Capitalcred (R$ 18.291,47), Medsafe (R$ 5.000,00), Velloso e Cia Agronegócios (R$ 3.000,00), Velloso e Cia Participações (R$ 3.000,00) e Cestran (R$ 1.250,00).

Por fim, constam na lista um consórcio não contemplado do Sicoob de R$ 17.783,67 e uma aeronave modelo H2, fabricada em 2021 (matrícula PUHOV), declarada por R$ 100.000,00.

A apresentação do detalhamento de bens é um requisito obrigatório da legislação eleitoral para garantir a transparência das candidaturas junto ao eleitorado.