10/08/2026
ContilNet Notícias Logo
10/08/2026
ContilPop
Latino é atração nacional confirmada no 28º Festival de Praia de Boca do Acre
Britney Spears acusa faxineiro de vazar sua rotina a paparazzi
O que se sabe sobre o julgamento do assassinato de Tupac
Quem é MC Orelha, preso em aeroporto por promover facção criminosa
Tulla Luana anuncia fim de casamento de 21 anos após traição
Médica alerta sobre perigos da soroterapia usada por Virginia
Patrícia Abravanel manda recado para Xuxa após polêmicas
Morre o ator Ben Jones, o Cooter da clássica série “Os Gatões”, aos 84 anos
Carol Nakamura comenta affair com Hungria: “Solteira não é traída”
Piercing na “ppk”: influencer é ameaçada após abrir barbearia nudista

Disputando o Senado, Velloso declara patrimônio de R$ 9,8 milhões ao TRE

Declaração do parlamentar reúne propriedades rurais e urbanas e investimentos financeiros

Por Everton Damasceno, ContilNetAtualizado
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Deputado federal e pré-candidato ao Senado, Eduardo Velloso
Eduardo Velloso mira o Senado. — Foto: ContilNet

O candidato ao Senado pelo Acre, Eduardo Velloso (Solidariedade), declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio total de R$ 9.821.531,66. A relação de bens consta no sistema DivulgaCandContas, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ferramenta responsável por detalhar a prestação de contas de todos os postulantes às Eleições Gerais de 2026.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

A declaração do parlamentar reúne propriedades rurais e urbanas, investimentos financeiros, participações societárias e um veículo aéreo.

O bem de maior valor individual reportado é uma área rural de terra nua situada no município de Boca do Acre, avaliada em R$ 1.952.500,00.

Na área de investimentos de renda fixa, destaca-se uma aplicação no Sicoob no valor de R$ 1.549.828,37, além de um CDB Rende Fácil no Banco do Brasil de R$ 101.107,32 e outras aplicações menores no BB, Credisis e Sicoob que somam R$ 77.374,95.

LEIA TAMBÉM: Leonardo Melo esclarece erro que atribuiu patrimônio de R$ 2,2 bi

O patrimônio imobiliário do candidato conta também com um apartamento em Rio Branco financiado pelo Banco do Brasil, avaliado em R$ 1.500.000,00, além de um prédio comercial na Rua Francisco Mangabeira (Santa Casa) no valor de R$ 1.000.000,00. Entre as demais propriedades rurais e urbanas declaradas estão a Fazenda Santa Ana (R$ 700.000,00), um terreno urbano financiado pela Caixa na Rua Rio Grande do Sul (R$ 650.000,00), outro prédio comercial na Avenida Ceará (R$ 450.000,00), um terreno na Rua Copacabana (R$ 400.000,00) e um apartamento de 75 m² em Praia Grande, São Paulo, avaliado em R$ 315.000,00.

O relatório apresenta ainda a metade de um imóvel urbano na Rua Camboriú (R$ 250.000,00), metade de outro imóvel na Rua Francisco Mangabeira (R$ 190.000,00), uma casa na Estrada da Sobral (R$ 70.000,00) e uma fatia de 16,6% em um terreno no Bairro Jardim Europa (R$ 63.850,08). No segmento societário, Velloso possui quotas em empresas e cooperativas como a Unimed Rio Branco (R$ 171.208,36), Hemocardio (R$ 108.333,34), Sicoob (R$ 85.391,17), Incorporadora Velloso (R$ 29.500,00), Credisis Capitalcred (R$ 18.291,47), Medsafe (R$ 5.000,00), Velloso e Cia Agronegócios (R$ 3.000,00), Velloso e Cia Participações (R$ 3.000,00) e Cestran (R$ 1.250,00).

Por fim, constam na lista um consórcio não contemplado do Sicoob de R$ 17.783,67 e uma aeronave modelo H2, fabricada em 2021 (matrícula PUHOV), declarada por R$ 100.000,00.

A apresentação do detalhamento de bens é um requisito obrigatório da legislação eleitoral para garantir a transparência das candidaturas junto ao eleitorado.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.