Declaração foi dada durante a sabatina do ContilNet nesta sexta-feira

Mailza destacou, ainda, a sintonia com sua candidata a vice-governadora, Jessica Sales. — Foto: Assessoria

A governadora Mailza Assis (PP) saiu em defesa de sua candidata a vice, Jéssica Sales (MDB), durante sabatina do ContilNet na Expoacre 2026, nesta sexta-feira (7). Jéssica, que é casada com uma mulher, passou a ser alvo de ataques nas últimas semanas por sua orientação sexual. A própria Mailza também afirmou ter sido alvo de manifestações pelo fato de as duas mulheres encabeçarem a chapa.

Esta é a primeira vez que o Acre tem uma chapa formada exclusivamente por mulheres na disputa pelo Governo do Estado.

Questionada sobre os ataques, Mailza afirmou que as escolhas pessoais e o modo de vida de uma pessoa não devem ser utilizados para definir seu caráter ou sua capacidade de exercer uma função pública.

“As escolhas pessoais, a escolha que a pessoa fez, o modo de vida que ela tem, não podem definir o caráter, a responsabilidade, o respeito”, afirmou.

ENTENDA: Em nota, Socorro Neri repudia declarações sobre Mailza e Jéssica: “Machista”

A governadora também destacou a trajetória de Jéssica na política e sua atuação como deputada federal. Para Mailza, a experiência da emedebista deve se sobrepor aos questionamentos relacionados à sua vida pessoal.

“A Jéssica é uma pessoa que tem um exemplo de vida, de comportamento. Foi uma parlamentar que fez um grande trabalho na Câmara Federal. É uma pessoa reconhecida e querida na cidade do Juruá”, disse.

Mailza afirmou ainda que nunca teve dúvidas sobre a escolha de Jéssica para compor a chapa e revelou que trabalhou para que o MDB indicasse justamente o nome da ex-deputada federal.

“Da minha parte, nunca pairou nenhuma dúvida e nenhum questionamento sobre isso. Ela é muito bem-vinda. Eu queria muito o MDB e queria muito que fosse a Jéssica. Então, nós trabalhamos, nós dialogamos muito quanto a isso”, declarou.

A governadora também rejeitou a ideia de que a escolha de Jéssica tenha ocorrido apenas por uma estratégia eleitoral. Segundo ela, a candidata tem trajetória própria e serviços prestados ao Acre.

“É uma pessoa que tem um serviço prestado, que tem um reconhecimento da nossa população e, com certeza, esses questionamentos não irão fluir, não vão interferir. O nosso trabalho está focado”, afirmou.

Ao final, Mailza reforçou que considera Jéssica uma parceira de projeto político e não apenas uma composição eleitoral.

“Eu não quero a Jéssica apenas para ajudar a me eleger”, disse.

Assista a entrevista na íntegra: