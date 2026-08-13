“Quem vai dizer se serei senador é Deus e o povo”, diz Gladson após MPE impugnar candidatura

Manifestação ocorreu depois que a PRE/AC ingressou com uma Ação de Impugnação de Registro de Candidatura (AIRC). — Foto: Reprodução

O ex-governador Gladson Cameli (PP) se manifestou nesta quinta-feira (13) após a Procuradoria Regional Eleitoral no Acre (PRE/AC) pedir à Justiça Eleitoral o indeferimento de seu registro de candidatura ao Senado. Em vídeo publicado nas redes sociais, Cameli afirmou que não há novidade em relação à sua candidatura e que pretende continuar na disputa.

“Sobre o registro da minha candidatura, quero dizer para vocês que não tem novidade nenhuma. Eu continuo pré-candidato e, por isso, estou buscando os meus direitos para concorrer a uma das vagas ao Senado Federal”, declarou.

A manifestação ocorreu depois que a PRE/AC ingressou com uma Ação de Impugnação de Registro de Candidatura (AIRC) no Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC). O Ministério Público Eleitoral sustenta que Cameli estaria enquadrado na Lei da Ficha Limpa em razão de uma condenação criminal por órgão colegiado.

A ação tem como base a condenação da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), proferida em maio deste ano, no âmbito da Ação Penal nº 1.076/DF. Segundo a Procuradoria, a decisão condenou o ex-governador a 25 anos e 9 meses de prisão, além de multa e reparação de danos ao erário de R$ 11,7 milhões.

Para a PRE/AC, a condenação se enquadra nas hipóteses de inelegibilidade previstas na Lei Complementar nº 64/1990, relacionadas a crimes contra a Administração Pública, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O órgão também argumenta que o fato de a decisão ainda não ter transitado em julgado não impediria a aplicação da inelegibilidade, já que a legislação considera condenações proferidas por órgão colegiado.

Gladson diz que vai buscar os direitos

Ao comentar o caso, Cameli não entrou em detalhes sobre os fundamentos da ação e afirmou que pretende recorrer para garantir o direito de disputar a eleição.

“A campanha só começa oficialmente no dia 16 e eu tenho certeza de que vamos estar, mais uma vez, juntos. Quem vai dizer se eu serei senador pelo nosso estado ou não, será Deus e o povo. E vamos em frente!”, afirmou.

A ação apresentada pela Procuradoria ainda será analisada pelo TRE-AC. O relator deverá notificar a defesa de Gladson Cameli, que terá prazo legal para apresentar contestação. A manifestação da Procuradoria, portanto, não representa uma decisão definitiva sobre o registro da candidatura.

A definição sobre a situação eleitoral do ex-governador caberá à Justiça Eleitoral no andamento do processo.