Só Rio Branco terá voto em trânsito no Acre; veja os seis locais

Capital terá seis pontos para a votação

Rio Branco recebe voto fora do domicílio/Foto: Reprodução

Rio Branco será a única cidade do Acre a receber o voto em trânsito nas eleições de 2026. A Justiça Eleitoral disponibilizou seis locais para atender eleitores que estarão temporariamente fora do município onde possuem domicílio eleitoral.

A capital concentra o serviço por ser o único município acreano com mais de 100 mil eleitores aptos, exigência estabelecida para a instalação de seções destinadas à modalidade.

Os pontos estarão distribuídos pelas zonas eleitorais 1ª e 9ª, contemplando diferentes regiões da cidade. Veja os locais:

OCA Rio Branco, na Rua Quintino Bocaiúva, no Centro;

Escola Técnica em Saúde Maria Moreira da Rocha, na BR-364, no Portal da Amazônia;

Universidade Federal do Acre (Ufac), na BR-364, no Distrito Industrial;

Faculdade Uninorte, na Alameda Alemanha, no Jardim Europa;

Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), na Avenida Ceará, no bairro Dom Giocondo;

Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC), na Avenida Ceará, no bairro Abraão Alab.

Quem poderá votar em todos os cargos?

Eleitores registrados em municípios como Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Brasileia ou Tarauacá que estiverem em Rio Branco poderão votar para todos os cargos, desde que tenham solicitado previamente a transferência temporária.

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A regra é diferente para quem estiver fora do estado. Um eleitor acreano que estiver em outra unidade da Federação poderá votar somente para presidente da República. Da mesma forma, uma pessoa registrada em outro estado e habilitada em Rio Branco votará apenas para presidente.

O pedido pode ser feito até 20 de agosto, pela internet ou presencialmente em qualquer cartório eleitoral. Também será possível alterar ou cancelar a habilitação dentro desse prazo.

O TRE-AC orienta que os eleitores consultem previamente o local indicado e verifiquem se a solicitação foi concluída corretamente. As informações sobre as seções e os endereços estão disponíveis na página do voto em trânsito.