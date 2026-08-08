Obras de arte e mandalas encantam público no Novenário em Cruzeiro do Sul

Raíssa levou para a feira diferentes obras, entre pinturas em tela e mandalas decorativas

Artista expõe telas e mandalas no Novenário | Foto: ContilNet

A artista plástica e economista Raíssa Alvarenga participa, pelo segundo ano consecutivo, da Feira de Negócios Nossa Senhora da Glória, realizada durante o Novenário em Cruzeiro do Sul. O espaço, montado em frente à Catedral, reúne empreendedores e artistas e tem servido como oportunidade para divulgar trabalhos e conquistar novos clientes.

Raíssa levou para a feira diferentes obras, entre pinturas em tela e mandalas decorativas. Segundo ela, a participação também contribui para fortalecer sua presença no mercado artístico do Vale do Juruá, onde já possui clientes e mantém trabalhos expostos na Casa do Artesão de Cruzeiro do Sul.

“Hoje eu vim aqui participar do Novenário de Nossa Senhora da Glória e expor alguns dos meus quadros”, contou a artista à reportagem.

Além da produção autoral, Raíssa desenvolve um trabalho de aprimoramento artístico com artesãos locais, buscando contribuir para o fortalecimento da arte e da cultura na região.

“Estou desenvolvendo um trabalho com os artesãos aqui de aprimoramento também da arte. Esse incentivo à arte e à cultura aqui também”, explicou.

As obras são produzidas principalmente com pintura acrílica sobre tela e mandalas. A artista também utiliza materiais como tinta perolada e resina epóxi, técnica que permite acrescentar diferentes efeitos e detalhes às peças.

O tempo necessário para concluir cada trabalho depende da complexidade. Uma pintura de paisagem inspirada na Samaúma, em Wapui, por exemplo, leva cerca de dois dias para ser finalizada. Já uma obra religiosa com a representação de Nossa Senhora pode exigir de quatro a cinco dias de produção.

Os preços também variam de acordo com o tamanho, os materiais utilizados e o nível de detalhamento. Uma mandala de MDF, com 60 centímetros de diâmetro, detalhes dourados, tinta acrílica perolada e resina epóxi, é comercializada por R$ 250. Já as pinturas em tela apresentadas na feira chegam a R$ 700 e R$ 1 mil.

Para Raíssa, estar presente na Feira de Negócios representa mais do que uma oportunidade de venda. O espaço permite apresentar o trabalho a moradores e visitantes que circulam pelo centro de Cruzeiro do Sul durante o período do Novenário.

As obras expostas transitam entre paisagens naturais da região, representações religiosas e peças decorativas, reunindo diferentes referências culturais e técnicas utilizadas pela artista.

Quem tiver interesse em conhecer ou adquirir as obras pode entrar em contato com Raíssa pelo WhatsApp (68) 99388-0512 ou pelo Instagram @RaissaAlvarenga Arte.