Cadáveres encontrados no AC, concurso e Bruno discute com Cabrini; veja mais lidas

SEGUNDA-FEIRA

Casamento na praia do Rio Purus e cinco cadáveres são encontrados em menos de 24 horas no Acre

Geralmente, as festas de casamentos não celebradas em igrejas são eventos organizados em campos, em casa ou outro ambiente diferente do que prega a tradição religiosa. No Acre, um casal resolveu escolher um lugar que em outros estados é frequentemente escolhido para celebrar a união: a praia – mas, a do Rio Purus. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

A população acreana ficou bastante assustada neste final de semana. Em menos de 24 horas, cinco corpos foram encontrados em pontos diferentes do estado. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

TERÇA-FEIRA

Técnica de enfermagem que atuava na UTI Covid morre após complicações da doença e “Eu não sou esse demônio que criaram”, diz Bruno em entrevista a Cabrini no AC

Após 56 dias lutando pela vida, a técnica de enfermagem Rosinalda Macedo morreu nesta segunda-feira (8), vítima de complicações da Covid-19, em Rio Branco. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Saiu nesta segunda-feira (7), no SBT, a entrevista completa dada pelo goleiro Bruno Fernandes ao jornalista Roberto Cabrini, do Conexão Repórter. Cabrini esteve no Acre para cobrir o primeiro jogo do atleta, no último dia dia 19 de agosto, quando o Rio Branco Futebol Clube (RBFC) competiu com o Náuas e venceu por 2 a 0. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUARTA-FEIRA

Vídeo: mulher leva coronhadas de bandido em assalto e pais relatam adoção de menina com síndrome alcoólica fetal no Acre

Uma mulher foi agredida por um criminoso durante um assalto, na tarde desta terça-feira (8), em uma rua próxima ao Parque da Maternidade, em Rio Branco. Ao ser abordada, a vítima tenta correr, mas é agredida com coronhadas na cabeça. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Concentrada na tela do celular e abrindo largos sorrisos, Ana Vitória, de 10 anos, tem uma energia de deixar qualquer pessoa boquiaberta. Filha do coração do administrador Cleiver Lima e da agrônoma Cleísa Brasil, ela chegou ao seio da família com 9 meses de idade, pesando três quilos. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUINTA-FEIRA

Adolescente é morto com 16 tiros enquanto tomava tereré com amigos e Prefeitura abre processo seletivo

Um jovem identificado como Douglas Henrique Oliveira Lima, de 16 anos, foi morto com 16 tiros, na noite desta quarta-feira (9), na Rua Valdomiro Lopes, no Bairro da Paz, em Rio Branco. CONFIRA NA ÍNTEGRA. A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia , publicou nesta quinta-feira (10), o edital de abertura das inscrições para o preenchimento de vaga, para a contratação emergencial junto ao serviço público , de profissionais da área de farmácia com intuito de dar continuidade no atendimento da saúde básica de Epitaciolândia. A seleção será realizada através de análise curricular. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

SEXTA-FEIRA

Socorro Neri autoriza retorno do funcionalismo público e BMW dirigida por Ícaro estava a mais de 150 km/h quando matou Jonhliane

A prefeita Socorro Neri publicou nesta sexta-feira, orientação aos órgãos municipais da administração direta e indireta para a retomada do expediente administrativo. CONFIRA NA ÍNTEGRA. O inquérito policial que apura a morte da jovem Jonhliane Paiva foi finalizado nesta sexta-feira (11). O delegado Alex Danny indiciou Ícaro José Pinto e Alan Lima de Araújo pelos crimes de homicídio qualificado, sem dar chance de defesa a vítima, pela prática de racha e também por colocar em risco a vida de terceiros. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

