Abre e fecha no feriado, acreana recebe vídeo de Neymar, Covid-19 e mais: os destaques do dia no ContilNet

Separamos as principais notícias que agitaram esta sexta-feira, no ContilNet, para deixar você bem informado.

Confira!

Boletim Covid-19: Sesacre monitora 35 possíveis novos casos e confirma nova contaminação nesta sexta

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), registrou 1 novo caso de infecção por coronavírus nesta sexta-feira, 29 de outubro. O número de infectados aumentou para 88.050, em todo o estado. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Bombando! Blogueira acreana recebe vídeo de Neymar, compartilha emoção na web e enlouquece internautas; assista

Um dos jogadores mais conhecidos do mundo, o atacante da seleção brasileira de futebol, Neymar Júnior, gravou um vídeo nesta sexta-feira (29), para parabenizar a digital influencer Jéssica Ingrede. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Gladson e governadores brasileiros congelam imposto por 90 dias para impedir novo aumento de combustível

O governador Gladson Cameli acompanhou a decisão do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) de congelar por 90 dias o valor do preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para impedir um novo aumento nos valores dos combustíveis. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Prêmio Glow chega a terceira edição e abre votação para eleger os melhores influenciadores do Acre

O Prêmio Glow chega a sua 3ª edição neste ano de 2021 com a temática “Galaxy Glow” – o céu é o limite. O objetivo é valorizar o trabalho de quem usa o ramo digital para empreender, criar novos negócios e influenciar seguidores no Acre e no Brasil inteiro. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Veja o que abre e o que fecha em Rio Branco no feriadão de Finados, na próxima semana

Em decorrência do feriado do Dia do Servidor Público, comemorado na última quinta-feira (28), e tendo em vista o feriado do Dia dos Finados, no dia 02 de novembro, o governo do Acre transferiu o ponto facultativo para esta sexta-feira (29), prolongando o feriado até a próxima terça-feira (02). CONFIRA NA ÍNTEGRA.