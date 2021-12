Mais cobiçados do AC, CNH grátis, colapso no transporte público e outras; veja as mais lidas

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias que repercutiram no ContilNet durante a semana.

Os destaques estão nas nossas mais variadas categorias. Confira!

SEGUNDA-FEIRA

Bocalom convoca coletiva para decretar situação de emergência no transporte coletivo de RB

O prefeito Tião Bocalom, em companhia do superintendente da RBTrans, Anízio Alcântara, decreta situação de emergência no transporte coletivo, intervenção do sindicato e contratação de novas empresas. A informação foi confirmada pela Diretoria de Comunicação da prefeitura. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Índia do Iaco paga promessa e fica nua após título do Palmeiras; veja fotos picantes

Os torcedores do Palmeiras ficaram felizes da vida com seu terceiro título da Copa Libertadores 2021, conquistado sobre o Flamengo, no dia 27 de novembro em Montevidéu. A alegria foi tanta que a influencer acreana, Lili Nascimento, mais conhecida como “Índia do Iaco”, resolveu pagar a aposta que fez aos torcedores e tirou a roupa em comemoração ao título palmeirense. Em entrevista ao ContilNet, a ‘Musa acreana do Palmeiras’ prometeu um ‘ensaio quente’ se o time de coração levasse a taça. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

TERÇA-FEIRA

Caminhão destrói parte da ornamentação de Natal do Palácio Rio Branco; veja o vídeo

Um caminhão que trafegava na Avenida Getúlio Vargas em direção à Ponte Metálica destruiu parte da ornamentação natalina do Centro de Rio Branco na manhã desta terça-feira (21). CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Gladson defende trabalho da polícia e diz ao ContilNet que vai afastar novos investigados em operações

Em entrevista ao ContilNet, o governador Gladson Cameli disse nesta terça-feira (21) que está tranquilo em relação ao desdobramento das últimas operações deflagradas pelas polícias Federal e Civil para investigação de supostos crimes de corrupção no executivo acreano. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUARTA-FEIRA

Governo antecipa pagamento de aposentados, pensionistas e servidores ativos; veja datas

O governo do Acre antecipou para quinta-feira, 23, o pagamento dos aposentados e pensionistas referente ao mês de dezembro, e para próxima sexta-feira, 24, o pagamento dos mais de 32 mil servidores públicos ativos. Seguindo o cronograma de pagamento, os salários estariam disponíveis apenas no dia 30 de dezembro, encerrando, assim, o calendário de pagamento do governo do Estado publicado no início de janeiro de 2021, com o funcionalismo público recebendo todos os salários em dia e, em alguns meses, com antecipações, como as duas parcelas do 13°. São R$ 257.491.653,19 em circulação no final deste mês de dezembro, e um total de 49.871 pessoas que vêm recebendo em dia seus proventos. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

PF deflagra segunda fase da Operação Ptolomeu e cumpre mandados em Rio Branco

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (22), a 2ª Fase da “Operação Ptolomeu”, que investiga possível corrupção e lavagem de dinheiro relacionados à membros do alto escalão do Governo do Estado do Acre. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUINTA-FEIRA

Chegou a hora! Alex Thomas revela quem são os solteiros mais cobiçados do AC e traz novidade: quem são os menos cobiçados?

A lista dos “SOLTEIROS MAIS COBIÇADOS DO ACRE” está no AR, celebrando 10 ANOS, isso mesmo…. 10 ANOS fazendo a lista mais badalada de fim de ano. E para COMEMORAR nossos 10 ANOS de publicação de lista, este colunista resolveu criar uma nova lista que também sairá sempre com a lista dos MAIS COBIÇADOS. Este ano ESTREIA a lista dos “SOLTEIROS MENOS COBIÇADOS DO ACRE”. Nas listas, há representantes do mundo do entretenimento, de TI (Tecnologia e Informação), das dinastias acreanas, de diferentes credos, cores e etnias. Então vamos parar de muita conversa e vamos conferir as listas, para termos um pouco de entretenimento e brincadeira apesar do caos que nosso país está passando. Beijos da Venenosa do Acre. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Governo sanciona CNH gratuita no Acre; veja quem terá direito

O governador Galdson Cameli (PP) sancionou nesta quinta-feira (23), a lei que institui o Programa Social de Formação, Qualificação e Habilitação Profissional de Condutores de Veículos Automotores, a CNH social, que vai dar habilitação gratuita a pessoas de baixa renda. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

SEXTA-FEIRA

Artista acreano que vive na Turquia pode ser eleito o melhor cartunista da Europa em 2021

O artista plástico acreano Dinildomar das Chagas de Moura, conhecido por Díni, de 53 anos, que vive em Istambul, na Turquia, pode vir a ser eleito, até o final deste ano, o melhor cartunista da Europa de 2021. O anúncio vai ser feito nos próximos dias, a partir de uma votação aberta pela internet, da qual participam também outros artistas de renome internacional. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Regionais do AC regridem para a bandeira amarela; saiba o que muda no funcionamento do comércio

O Comitê Especial de Acompanhamento da Covid-19 decretou nesta sexta-feira (24) que todas as regionais do Acre estão na bandeira amarela (nível de atenção). CONFIRA NA ÍNTEGRA.