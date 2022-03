Bolsonaro no AC, Mara e Rocha no MDB, greves e incêndio em restaurante; veja as mais lidas

Chegou o momento de se manter bem-informado com as principais notícias da semana.

SEGUNDA-FEIRA

Com salário de até R$ 3 mil, Instituto Dom Moacyr lança edital com 45 vagas e cadastro de reserva

O Instituto de Educação Profissional e Tecnológica – IEPTEC / Dom Moacyr abriu nesta segunda-feira (14), o processo seletivo simplificado para seleção de bolsistas na modalidade bolsa professor tutor para atuar nos cursos profissionalizantes. Ao todo são 45 vagas para contrato imediato e há também cadastro de reserva. As vagas são para os níveis superior e médio e a seleção será feita por análise curricular. O contrato será de um ano podendo ser prorrogado por igual período.

Blog do Ton: Um dia antes de filiação no MDB, Mara Rocha tem reunião que pode mudar tudo

Com filiação no MDB marcada para terça-feira (15), a deputada federal Mara Rocha tem em mãos o poder de uma reviravolta nesse emblemático caso. Existe uma reunião, marcada em sua agenda para esta segunda-feira, nas terras de Chico Mendes, com o presidente regional do Patriotas, Josemir Anute. Exatamente um dia antes de seu ato de filiação no glorioso do dr. Ulysses.

TERÇA-FEIRA

Destaque na Veja: defesa de Gladson Cameli diz que PF monitorou filho de seis anos

Trecho da petição da defesa do governador Gladson Cameli diz que a Polícia Federal, durante investigações da Operação Ptolomeu, investigou seu filho Guilherme Cameli, de apenas seis anos de idade, que não faz parte do rol de investigados. O STF estuda suspender as investigações. O caso é destaque na Veja desta terça-feira (15).

Após conversa com Bittar, Mazinho decide sair do MDB; Duarte, Meire, Tanízio e Tamir Sá vão junto

O cenário político no Acre é mesmo imprevisível. A prova disso é a saída do prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), para ingressar no Partido Liberal (PL), que tem como uma de suas principais lideranças o senador Marcio Bittar.

QUARTA-FEIRA

Bocalom propõe adiantar parcela aos servidores da Educação para encerrar greve

O prefeito Tião Bocalom conversou na manhã desta quarta-feira (16) com representantes dos servidores da Educação Municipal que estão em greve desde o final de fevereiro, em Rio Branco, e negociou o pagamento do piso salarial com a categoria.

Covid-19: Governo do Acre torna opcional uso de máscaras em locais abertos

O governador Gladson Cameli sancionou proposta apresentada pelo Comitê Covid-19 que retira obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado, edição de quarta-feira (16).

QUINTA-FEIRA

Incêndio em restaurante da Capital tem causa revelada e novas imagens são divulgadas; VEJA

Um incêndio de grandes proporções consumiu totalmente a cozinha do Restaurante e Pizzaria Água na Boca, na tarde desta quinta-feira (17), localizado na Avenida Noções Unidas, no bairro do Bosque, em Rio Branco.

Saiu no Diário: Gladson convoca mais de 100 integrantes do cadastro de reserva da Polícia Civil

Saiu na edição do Diário Oficial do Estado (Doe) desta quinta-feira (17) a convocação de mais de 100 integrantes do concurso da Polícia Civil para o curso de formação. A notícia foi antecipada pelo ContilNet na última semana.

SEXTA-FEIRA

Gladson revoga decreto que exige passaporte da vacina na entrada de órgãos públicos

Saiu na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (18) a revogação de um artigo do decreto de nº 10.599, de 26 de novembro de 2021, que trata da exigência de passaporte da vacina para entrada em repartições públicas.