Jéssica Sales com outro câncer, Bolsonaro no AC, greve da Saúde e outras; veja as mais lidas

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias da semana.

O ContilNet separou uma retrospectiva semanal completa.

SEGUNDA-FEIRA

Tratando tumor na mama, Jéssica Sales é diagnosticada com novo câncer e anuncia cirurgia

A deputada federal Jéssica Sales (MDB) foi diagnosticada com um novo câncer. A acreana já trata um câncer de mama e recebeu o segundo diagnostico na semana passada. Ela contou a notícia aos seus seguidores do Instagram nesta segunda-feira (21). CONFIRA NA ÍNTEGRA.

O que diz Bolsonaro sobre o episódio entre Gladson e Bocalom – e a repercussão nos bastidores

Sobre o assunto que movimentou o fim de semana da política acreana: eu estava lá. E vou contar, com alguns detalhes que sei, o que aconteceu. E qual a repercussão disso. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

TERÇA-FEIRA

Morre o ex-prefeito de Rio Branco, Alfredo Arantes, aos 90 anos, vítima de parada cardíaca

Morreu na madrugada desta terça-feira (22) o advogado e ex-prefeito de Rio Branco, Alfredo Arantes Meira Filho, aos 90 anos, vítima de parada cardíaca. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Em vídeo, Bocalom esclarece piada sobre funcionalismo público: “Não quis ofender ninguém”

Após ter sido alvo de inúmeras críticas por ter usado uma piada para falar sobre o funcionalismo público, o prefeito Tião Bocalom se posicionou a respeito do assunto, nesta terça-feira (22), em um vídeo divulgado na página oficial da Prefeitura de Rio Branco, no Instagram. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUARTA-FEIRA

Jovem que que tirou 980 no Enem e precisava de UTI aérea por causa de pneumonia morre em Rio Branco

A estudante acreana Aline Cabral, de 18 anos, que estava tratando um quadro de Síndrome da Angústia Respiratória Aguda, faleceu nesta quarta-feira (23). CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Mesmo com aprovação de auxílios, servidores da Saúde mantêm greve no Acre

Foram aprovadas nesta quarta-feira (23), na Assembleia Legislativa do Acre, os auxílios em prol dos servidores públicos da Saúde. Por unanimidade, os projetos de lei que criam o Auxílio Saúde de R$ 400 e a Etapa Alimentação de R$ 500 foram aprovados pelos deputados estaduais após um grande acordo de união entre base e oposição. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUINTA-FEIRA

Governo deve ser acionado por Procuradoria acerca de inconstitucionalidade em auxílio

Ao que tudo indica, o governador Gladson Cameli será recomendado pela Procuradoria-Geral do Estado a vetar o Projeto de Lei que estabelece o pagamento de auxílio alimentação por contrato aos servidores da Saúde. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Em veículo, criminosos passam atirando e ferem adolescente e grávida na Capital

A jovem Milena Ferreira dos Santos, 20 anos, e um adolescente de 17 anos, foram atingidos por vários tiros, na manhã desta quinta-feira (24), enquanto caminhavam no ramal da Judia, no bairro Belo Jardim 1, na região do Segundo Distrito de Rio Branco. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

SEXTA-FEIRA

Cheia: Estado decreta situação de emergência em seis municípios do AC

O governador Gladson Cameli decretou nesta sexta-feira (25), na edição do Diário Oficial do Estado (DOE), situação de emergência em seis municípios do Acre por conta das inundações causadas pela cheia dos rios. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

PM consegue libertar garota de programa feita refém por criminoso no centro de Rio Branco

Um homem identificado Josimar Pontes, 35 anos, foi preso acusado de cáceres privado e porte ilegal de arma de fogo, na manhã desta sexta-feira (24), na Avenida Epaminondas Jácome, no Conjunto do Novo Mercado Velho, localizado na região Central de Rio Branco. CONFIRA NA ÍNTEGRA.