Programação da ExpoAcre, Gladson presencia acidente, bastidores da política e outras; mais lidas

Separamos as notícias que mais repercutiram durante a semana para te manter bem informado.

Na retrospectiva do ContilNet é possível ter acesso às categorias mais variadas do site.

SEGUNDA-FEIRA

Governo anuncia antecipação do 13º salário para semana da ExpoAcre: “Aquecer a economia”

Durante apresentação da identidade visual e da programação oficial da ExpoAcre 2022, em coletiva à imprensa concedida nesta segunda-feira (9), o governador Gladson Cameli deu boas notícias para os acreanos. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Blog do Ton: Bolsonarista de carteirinha, Mara Rocha muda de ideia e O Globo repercute

Ela já foi destaque nacional por defender com unhas e dentes o nome do presidente Jair Bolsonaro. Mara Rocha, deputada do MDB-AC, agora é destaque no O Globo por fazer diferente: ela deve seguir orientação de sua legenda e apoiar outra pessoa para o mesmo posto. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

TERÇA-FEIRA

Gladson Cameli presencia acidente na Getúlio Vargas e presta auxílio às vítimas

Os feridos em um acidente envolvendo duas motos, ocorrido na manhã desta terça-feira (10), na Avenida Getúlio Vargas, em Rio Branco, ganharam um suporte diferente: o do chefe maior do Estado, governador Gladson Cameli. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Blog do Ton: Pré-candidato de esquerda ao Governo do AC emite nota de solidariedade a Bolsonaro

“Repudio a fala infeliz desse sujeito e presto solidariedade ao SER HUMANO Jair Bolsonaro que infelizmente não pode comemorar o Dia das Mães com a sua a mãe”. A fala é de David Hall, pré-candidato ao Governo do Acre pelo Agir. O sujeito, a qual se refere, atende pelo nome de Sibá Machado, ex-deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUARTA-FEIRA

Criança no AC publica mensagem emocionante de despedida para a mãe vítima de câncer

Uma das filhas da ex-funcionária do cartório de Sena Madureira, Érika de Assis Machado Lélis Cardoso, 41 anos, usou as redes sociais para se despedir da mãe, que morreu na última terça-feira (10) após uma longa batalha contra um câncer. A influencer e estudante, Sofia Cardoso, de 13 anos, publicou em sua conta no Instagram uma foto antiga da mãe juntamente com uma mensagem emocionante de despedida. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Blog do Ton: Grupo palaciano quer Gladson fraco e, para isso, articula até prisões de aliados

Não foram poucas as vezes que alertei o governador Gladson Cameli de que, dentro do Palácio, sua boa campanha à reeleição poderia ser comprometida por interesses particulares. O governador, tido até aqui como favorito na disputa pelo Governo do Acre, não tem como maior desafio lidar com quem está fora do Palácio. Seu maior desafio é lidar com quem está dentro. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUINTA-FEIRA

Criminoso aplica golpe em advogado no AC e escritório falso é criado para enganar clientes

Um dos mais conhecidos advogados de Rio Branco, o acreano Wilpido Hilario de Souza Júnior, e seu escritório de advocacia, o Melchiades Advogados Associados, foram vítimas de um golpe nesta quarta-feira (12). CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Gladson sanciona lei que garante porte de armas a atiradores desportivos e vigilantes privados do Estado

O governador Gladson Cameli reconheceu, em Diário Oficial, a necessidade de necessidade do porte de armas de fogo ao atirador desportivo integrante de entidades de desporto e vigilantes de empresa de segurança privada do Estado. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

SEXTA-FEIRA

Blog do Ton: Dupla candidatura ao Senado no Acre é destaque na Folha e ‘brecha eleitoral’ pode mudar todo o jogo

Reportagem da Folha traz a informação de que partidos buscam saída jurídica para ‘dupla candidatura’ ao Senado. Citados como exemplos pelo Acre, estão Márcia Bittar (PL) e Alan Rick (UB). A situação se repete em vários estados brasileiros. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

PRF prende duas pessoas transportando 70 kg de pasta base de cocaína em rodovia de Rio Branco

Dois homens foram presos acusado de tráfico de drogas no final da tarde desta quinta-feira (12), na BR-364, próximo a entrada do Aeroporto Internacional de Rio Branco. CONFIRA NA ÍNTEGRA.