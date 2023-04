Bem-vindos ao Dericast, o podcast que traz histórias inspiradoras e conversas cativantes com as mentes mais brilhantes do Brasil! No episódio de hoje, temos o prazer de receber Nenê Junqueira, um empresário e pecuarista visionário, cujo amor pelo Acre e sua crença no potencial do estado são inabaláveis.

Nenê é paranaense de Londrina, mas se considera acreano de coração. Ele chegou ao Acre com apenas dois anos de idade, na década de 70, acompanhando seus pais. Após um período em Campo Grande/MS, terra natal de sua mãe Marisa, Nenê retornou ao Acre em 1997, onde construiu sua vida e sua carreira como produtor rural. Casado há 15 anos com Sue Ellen, o casal tem dois filhos, Pedro e Gabriel.

- Publicidade-

Neste episódio especial, Nenê compartilhará conosco sua jornada de sucesso, persistência e dedicação ao Acre, desbravando caminhos e superando desafios em busca de um futuro promissor. Em 2022, Nenê foi homenageado pelo deputado e amigo Luiz Gonzaga com o título de Cidadão Acreano, um reconhecimento merecido por sua trajetória e compromisso com o estado.

Prepare-se para uma conversa emocionante e motivadora com este líder do agronegócio, que nos mostrará como sua paixão, trabalho árduo e crença no potencial do Acre têm contribuído para a expansão da pecuária e o desenvolvimento sustentável do estado.

Junte-se a nós neste episódio do Dericast e descubra como o amor pelo Acre e a determinação de Nenê Junqueira estão transformando o estado em uma verdadeira potência do agronegócio brasileiro. Vamos mergulhar nesta inspiradora história de empreendedorismo, tradição familiar e compromisso com o progresso e desenvolvimento do Acre!

Nenê Junqueira é o entrevistado no Dericast; assista