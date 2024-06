Justiça decreta prisão preventiva de acusado de assassinar jovem em quadra sintética

O homem acusado pelo assassinato do jovem Klaiton Jhonatas Silva, de 24 anos, morto a golpes de canivete dentro do clube do campo sintético Big Soccer, no último domingo (26), em Acrelândia, vai continuar preso e está sendo encaminhado para o sistema penitenciário do Estado nesta terça-feira (28), em Rio Branco.

LEIA: No Acre, discussão entre amigos acaba com um morto a golpes de canivete em campo de futebol

João Barbosa da Silva, de 39 anos, o acusado pelo crime, teve sua prisão preventiva decretada pela Justiça em audiência de custódia em Acrelândia.

O acusado do crime fugiu do local mas foi preso pela Polícia Militar minutos após o crime, em casa. O acusado confessou o crime e disse que matou em razão de um desentendimento. O acusado disse que Klaiton o teria agredido duas vezes, uma vez na semana passada e outra, no último domingo, momentos antes do assassinato.