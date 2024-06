Acreana leva tiro durante assalto em Fortaleza e família pede ajuda para custear tratamentos

Fanny Silva, natural do Acre, encontra-se em estado grave após ser vítima de um assalto violento em Fortaleza. No incidente, ela foi baleada, resultando em ferimentos sérios que demandam tratamento médico urgente.

Atualmente, Fanny está em estado de observação em um hospital local, onde equipes médicas estão monitorando sua condição de perto. A situação é delicada, e a família aguarda ansiosamente por notícias positivas sobre sua recuperação.

A tragédia ocorreu quando Fanny estava em Fortaleza. O assalto ocorreu de forma repentina, deixando-a gravemente ferida e sua família em estado de choque. A situação é ainda mais preocupante considerando que Fanny precisa de tratamento médico intensivo para se recuperar.

Diante das despesas médicas, a família de Fanny está fazendo um apelo nas redes sociais por ajuda financeira. Com os custos do tratamento médico se acumulando, eles estão buscando apoio da comunidade para ajudar a cobrir as despesas.

“Estamos enfrentando uma situação muito difícil, e qualquer ajuda que pudermos receber será imensamente apreciada”, disse Renata, esposa de Fanny, em uma mensagem nas redes sociais.

Para aqueles dispostos a contribuir, a família disponibilizou um número de conta Pix para doações: 85984161534.

Em momentos de adversidade, é a solidariedade e o apoio mútuo que podem fazer toda a diferença. Qualquer contribuição, por menor que seja, pode ajudar a fornecer o cuidado vital que Fanny precisa neste momento crítico.