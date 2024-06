Desvio de doações: Igor Viana pede dinheiro para pagar advogado

Depois de chamar os seguidores de “trouxas”, Igor Viana abriu uma live no TikTok, na noite dessa terça-feira (25/6), pedindo doações para pagar os honorários do seu advogado. O influencer está sendo investigado por maus-tratos e estelionato após ser acusado de desviar os recursos das campanhas que fazia em nome da filha, de dois anos, que tem paralisia cerebral.

“Obrigado a todos os trouxas que estão mandando rosas e aos trouxas que estão mandando PX também”, disse abreviando as transferências através de Pix. Inclusive, no vídeo, o influenciador deixou um e-mail, que seria sua chave pessoal para os depósitos.

Em outro momento da transmissão, Igor dá gargalhadas e revela ter ganhado a quantia de R$ 5 mil de um dos internautas. Em seguida, ele ironiza a situação:

“Como é que eu chamo vocês de trouxas e, mesmo assim, vocês continuam mandando dinheiro? Eu chamei vocês de trouxa. Porque, segundo a mídia, é um absurdo eu chamar vocês, que ajudam a minha filha, de trouxas”, brincou.

Igor Viana ainda agradeceu o dinheiro enviado pelas pessoas e garantiu que precisava do incentivo para arcar com os custos da assistência jurídica.

Toda polêmica envolvendo o rapaz ganhou força depois que alguns áudios dele falando sobre a menor vazaram. Numa das conversas, ele chama a criança de “chata” e “inútil”, falando que tem vontade de largá-la num abrigo por conta do problema; e em outro, assume que gastava as doações com amenidades:

“Imagina as pessoas mandando Pix, achando que estão ajudando a Soso [a filha dele], e a Clara lá, nos melhores motéis de Anápolis […] Só queria comer alguém, mas tenho uma filha deficiente, então tenho que ficar com ela o dia inteiro”, pontuou.

Viana prosseguiu: “Eu não considero que eu desviei o dinheiro, até porque as pessoas mandavam para minha conta, né? Minha filha não tem PIX. Então, se eles foram trouxas, a culpa não é minha. Eu não sou obrigado a usar o dinheiro que eles mandam especificamente com a minha filha”.

Assista a um trecho da live de Igor Viana: