A pequena Izah Marvila, da tribo Kaxinawá do Acre, é um dos exemplos mais recentes do impacto positivo dessa parceria. Nascida com uma cardiopatia congênita, Izah passou por um procedimento corretivo no CardioPedBrasil® e agora está retornando para casa com saúde e um futuro cheio de possibilidades. Este sucesso só foi possível graças à colaboração entre o hospital paulista e a bancada federal do Acre, que inclui o trabalho e a liderança do deputado federal Coronel Ulysses (União-AC) e do senador Alan Rick (União-AC).

Ambos os parlamentares destinaram emendas para garantir que crianças acreanas com condições cardíacas críticas tenham acesso ao tratamento e cuidados de alta complexidade, necessários para salvar suas vidas. “Estamos comprometidos com a saúde e o bem-estar das famílias do Acre. Estas emendas são um investimento no bem mais precioso que temos: a vida de nossas crianças”, declarou o senador Alan Rick, coordenador da bancada do Acre no Congresso.

O secretário de Saúde do Acre, Pedro Pascoal, também desempenhou um papel fundamental nessa parceria, garantindo toda a documentação e a transferência por TFD (Tratamento Fora do Domicílio) em um centro de excelência que, antes da parceria, recebeu a sua visita técnica. A união de esforços entre o setor público e as instituições de saúde resultou em intervenções médicas que são verdadeiros milagres modernos.

A gratidão expressa pela família de Izah, em particular pelo seu pai José, da tribo Kaxinawá, é comovente. Em um vídeo gravado no dia da alta hospitalar, ele se despede da equipe do CardioPedBrasil® com a expressão ‘Haux haux’ em Huni Kuin, que significa um profundo agradecimento e gratidão. Esta frase ressoou não apenas no hospital, mas em todos que assistiram ao emocionante depoimento nas redes sociais da CardioPedBrasil.

“É uma honra para nós do CardioPedBrasil® poder fazer parte de histórias como a da Izah. Nosso compromisso é oferecer o melhor tratamento, quebrando barreiras e garantindo que crianças de todo o Brasil tenham acesso ao cuidado que merecem,” afirmou o Dr. Ulisses Croti, cirurgião responsável pelos procedimentos e um dos cardiologistas pediátricos mais respeitados do Brasil.

O CardioPedBrasil® continua a ser um farol de esperança e excelência, com uma equipe dedicada e altamente qualificada, pronta para enfrentar desafios e salvar vidas. A parceria com a bancada federal do Acre e a liderança do senador Alan Rick (União-AC) e do deputado Coronel Ulysses (União-AC) são exemplos claros de como a união de forças pode produzir resultados extraordinários.

“A história de Izah é um testemunho do poder da colaboração e da compaixão, lembrando-nos que, juntos, podemos fazer a diferença e transformar o futuro de muitas crianças e suas famílias”, destaca o Coronel Ulysses.