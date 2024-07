Aegon morreu em House of the Dragon? Saiba o que acontece com o rei

O episódio mais recente de House of the Dragon deixou uma pulga na orelha dos fãs da saga: afinal, o rei Aegon II Targaryen morreu ou não morreu na épica batalha pela tomada do castelo em Pouso de Gralha? A dúvida ocorre porque a série deixa um suspense em torno do do personagem vivido por Tom Glynn-Carney após a intensa luta do quarto episódio da segunda temporada, disponibilizado no último domingo (7/7).

O fato é que Aegon II, junto ao seu dragão Sunfyre, vai à batalha de Pouso das Gralhas. E o episódio termina com o rei Aegon desacordado, deitado no solo de uma floresta, ao lado do dragão, que também está bastante ferido.

O rei Aegon morreu?

Contrariando algumas expectativas, o Rei Aegon II Targaryen está vivo. A informação é confirmada no teaser do capítulo cinco, que mostra uma caranava indo buscar o rei.

A mãe do rei, Alicent Hightower pergunta se o filho está vivo e comenta que outros familiares podem assumir o posto enquanto ele se recupera.

Caso a série siga os livros, Fogo e Sangue e O Mundo de Gelo e Fogo de George R. R. Martin, Aegon vai demorar a se curar e Aemond Targaryen vai reinar como Príncipe Regente e Protetor do Território.

As marcas da batalha são mais do que só psicológicas, já que Aegon vai viver com metade do rosto queimado.

O que acontece com Sunfyre?

O dragão, que é amado pelos fãs da série, sobrevive nos livros. Assim como Aegon, Sunfyre também tem sequelas em uma das asas e vive recluso no Fosso dos Dragões, abaixo da cidade de Porto Real.

No teaser não há imagens do dragão, o que fez os fãs especularem se os produtores da série decidiram matá-lo ou não. Apesar das dúvidas, é bem provável que a resposta seja negativa. Isso porque Sunfyre ainda tem uma missão importante no enredo: se alimentar de outra importante personagem que deve morrer n Dança dos Dragões.

Quando sai o próximo episódio?

Seguindo a tradição, o quinto episódio será lançado no próximo domingo (14/7), e vai responder às questões do futuro de Aegon e Sunfyre.