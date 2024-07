Ana Paula Polit Gontijo comemora 51 anos com o tema “Uma Boa Ideia”

Com a mente repleta de insights criativos, Ana Paula Polit Gontijo comemorou a chegada dos 51 anos na tarde do último domingo (30/6). A publicitária abriu a mansão, no Lago Sul, para receber familiares e amigos em uma tarde agradável e animadíssima. Para a temática da festa, a aniversariante revisitou o famoso slogan “Uma Boa Ideia”, da Cachaça 51, frase de efeito criada pela publicitária Magy Imoberdorf.

Desde a arte do convite até o número de convidados, Ana Paula levou à risca a proposta do slogan publicitário. “Eu chamei 51 mulheres e 51 homens. No fim das contas, marcaram presença 90 pessoas”, revelou a aniversariante à coluna Claudia Meireles. Em bate-papo descontraído, ela confessou ter conhecido Magy há um tempo.

“Sempre me empolguei com as campanhas publicitárias elaboradas por ela [Magy]. E como a Cachaça 51 é conhecida como ‘Uma Boa Ideia’, não poderia deixar de comemorar”, compartilhou Ana Paula.

A aniversariante aproveitou o momento de celebração do início ao fim da festa. Ela recebeu abraços e beijos do marido, Paulo Gontijo, e carinhosas felicitações dos amigos que fizeram questão de prestigiá-la. Os pais da publicitária, Juan e Nívea Ferretti Polit, parabenizaram a filha com entusiasmo. Carismática, Ana Paula brindou e dançou ao lado dos convidados.

Com novos projetos, Ana Paula se definiu em êxtase para vivenciar o que está por vir ao longo do ano: “Daqui para a frente, ficarei me dividindo entre São Paulo e Brasília. Novos ciclos chegando e estou empolgada para em dividir meu tempo entre as duas cidades”.

Como ficará na ponte aérea, Ana Paula resolveu celebrar a chegada dos 51 anos na capital federal. “Sempre passo os meus aniversários viajando”, recordou.

Os votos da publicitária para a nova idade são “gratidão pela vida” e pela família que construiu. Ela e Paulo têm três filhos, Luís Felipe, Paulo Henrique e Eduardo.

Detalhes da festa

Ana Paula comentou sobre a decoração da festa ter uma “pitada” grega. “Os ombrelones vindos de Mykonos são acervo pessoal que eu trouxe da minha última viagem”, confidenciou. Os limões sicilianos e as canas-de-açúcar, que adornaram os arranjos da comemoração, vieram diretamente da fazenda de Paulo Gontijo, marido da aniversariante.

Com um setlist contagiante, o DJ Sony embalou a publicitária e convidados. Em seguida, foi a vez da banda de Rafael Corrêa colocar todos os presentes para dançar.

Preparados exclusivamente para a celebração, os doces cativaram os mais diversos paladares. No menu de sobremesas, haviam tiramisù, zabaglione, mousse de limão e doces de frutas vermelhas.