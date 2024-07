Anitta chora ao ver inauguração de escola que ajudou a construir na Angola

A cantora Anitta, 31, chorou durante live no Instagram ao ver a inauguração de uma escola que ajudou a construir na comunidade de Bengo, na Angola, na África, neste domingo (14). Pela ONG Zuzu for Africa, cuja missão é focada na infância e nas crianças do continente, ela fez doações financeiras que concretizaram o sonho de uma instituição de ensino na região.

Uma pessoa da equipe da ONG agradeceu a contribuição da artista, que participou de um vídeo ao vivo para ver como a escola ficou. “Temos uma escola que você proporcionou para nós. Agradecemos a Deus, pedimos pela sua vida e saúde. Tenha sucesso na sua carreira. (…) Muito obrigada, mesmo. Precisamos muito da sua ajuda, por favor, continue nos ajudando”, falou, emocionada.

Nas redes sociais, a ONG reforçou a gratidão à Anitta e agradeceu pelo envolvimento na causa: “Obrigada, Anitta, por tornar esse sonho realidade e ajudar a transformar a realidade da comunidade do Bengo!”.

“Obrigada, gente! Tudo lindo, muito lindo. […] Amei, estou impressionada com a rapidez que vocês montaram tudo isso. Que Deus possa continuar me abençoando para eu continuar compartilhando com vocês, e que a gente faça tudo cada vez maior”, respondeu Anitta.

A escola vai atender 40 crianças neste primeiro momento e oferecer duas refeições por dia. Também proporcionará material escolar para os alunos. “Minha ajuda não seria nada sem o trabalho de vocês“, completou a artista.

Ela, inclusive, ganhou uma homenagem da equipe: em uma sala da instituição, a equipe pintou uma pequena Anitta e apelidou o local, que contava com livros, de “Clube da Anittinha”.

A cantora também acompanhou as crianças inaugurando o parquinho da escola, que continha gangorra, escorregador e mais. “Nenhuma dessas crianças brincou em um parquinho antes”, disse outra pessoa da equipe.