Com isso, o Brasil garantiu uma das duas melhores campanhas como terceiro colocado, e se classificou para as quartas de final. O adversário foi conhecido após o término dos jogos do Grupo A, que com a vitória da França, determinou as donas da casa no caminho das brasileiras.

O jogo será neste sábado (3/8), às 16h (horário de Brasília), no Stade de la Beaujoire. A equipe que avançar vai encarar na semifinal a Espanha, líder no grupo do Brasil, ou a Colômbia, que ficou na terceira colocação do grupo francês.