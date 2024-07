Casamento às Cegas: Ingrid recebe medida protetiva contra Leandro

A Justiça de São Paulo concedeu a Ingrid Santa Rita, participante da última temporada do Casamento às Cegas 4, medida protetiva contra Leandro Marçal. Os dois se casaram no reality show da Netflix, e a participante acusa o agora ex de estupro.

Em nota enviada ao UOL, a Secretaria de Segurança Pública diz: “A investigação do caso prossegue, por meio de inquérito policial, instaurado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Osasco. A autoridade ouviu a vítima e solicitou medida protetiva, que foi acatada pela Justiça”.

Em um vídeo publicado em seu Instagram, a arquiteta disse que “estupro é a palavra” para o que viveu com Leandro, após o fim do programa.

“O Leandro, ele esperava eu dormir. Pra… Pra tentar resolver o problema. Então, na cabeça dele, se ele conseguisse transar comigo, a gente não ia mais ter problema nenhum. Só que ele esqueceu que ele precisava avisar. Precisava ser consentido. Como até então era”, disse Ingrid.

A arquiteta afirmou que o ex-parceiro tentava penetrá-la enquanto ela dormia. “Sem ereção, mole. Eu acordava. E eu pedi pra ele parar. Eu voltava a dormir e ele sentava a penetração com um dedo no meu ânus. Na minha vagina. Eu acordava com ele me chupando”, relatou Ingrid, visivelmente abalada.

O que diz a Netflix?

Em nota, a Netflix afirmou que “as denúncias apresentadas estão sendo apuradas pelos órgãos competentes”. Leia:

“A Netflix, a Endemol Shine Brasil e a equipe do Casamento à Cegas Brasil repudiam veementemente qualquer tipo de violência. A produção, em todas as suas etapas, é conduzida com constante apoio profissional aos participantes, e as denúncias apresentadas estão sendo apuradas pelos órgãos competentes.”