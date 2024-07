Chico Moedas relembra término com Luísa Sonza: “A vida é se decepcionar”

Embora o namoro entre Luísa Sonza e Chico Moedas tenha durado pouco mais de dois meses, ele rendeu uma música de sucesso, uma traição e diversos memes na internet. Durante um evento, Chico foi questionado sobre a breve relação, mas preferiu não ser indelicado com a cantora.

“Eu me entreguei. É isso é indelicado. Porra, é uma merda, não gosto de falar dessa porra. Porra, que bagulho horroroso, cometi um erro”, revelou o influenciador.

Por fim, Chico Moedas pontuou que prefere não expor mais ainda a relação, que já acabou. “Eu que já fui indelicado, não fui legal. Acho que não vale a pena ser mais indelicado. A vida também é a gente se decepcionar, a vida é infelizmente a gente ter que lidar com as coisas da vida. Tudo que eu falo é uma merda, não posso mais falar porra nenhuma”, desabafou.

Aliás, vale lembrar que foi a própria Luísa Sonza que anunciou o fim do relacionamento em rede nacional. A cantora leu uma carta, no programa Mais Você, em que contava ter sido traída por Chico Moedas no banheiro de um bar no Rio de Janeiro.