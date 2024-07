Com Bocalom e Alysson, PP apresenta chapa de candidatos a vereadores; veja lista

O Progressistas apresentou oficialmente ao prefeito Tião Bocalom a chapa dos 22 candidatos que irão disputar as cadeiras da Câmara Municipal de Rio Branco nas eleições deste ano. A lista já havia sido divulgada com exclusividade pela coluna Pimenta no Reino, do jornalista Matheus Mello, do ContilNet, ainda em abril.

O evento, que aconteceu na sede do Progressistas na noite desta quarta-feira (10), teve a presença do ex-secretário de Governo, Alysson Bestene, pré-candidato a vice-prefeito na chapa de Bocalom e do presidente da Executiva Municipal do PP, secretário de Educação Aberson Carvalho, que declarou que a chapa progressista é uma das mais fortes das eleições deste ano.

“Temos clareza de que essa chapa renderá muitos frutos, pois é muito dinâmica, contemplando todas as áreas: segurança, educação, saúde, agricultura, movimento das mulheres, e várias outras. Ela representa de fato a sociedade rio-branquense. Hoje temos o melhor time para a eleição municipal, e os adversários terão que correr atrás”, disse.

A reunião ainda teve a presença de lideranças do PL, partido de Bocalom e que encabeça a chapa.

Entre os 22 candidatos apresentados, três já tem mandatos da Câmara. Além disso, na lista também há ex-integrantes do alto escalão do governo do Estado.

Em discurso, Bocalom declarou que a chapa do Progressistas será uma das maiores bancadas no parlamento-mirim e dará garantia de tranquilidade necessária para que ele possa continuar trabalhando e cuidando bem do povo de Rio Branco.

Veja a lista dos pré-candidatos a vereador pelo Progressistas em Rio Branco:

– Samir Bestene

– Capitão N. Lima

– Tiago Ribeiro

– Aluizio Veras

– Bruno Morais

– Felipe Schafer

– Aiache

– Élton Cavalcante

– Rabelo Goes

– Jardson Bezerra

– Hélio Nascimento

– Douglas Leandro

– Coronel Batista / Vagner

– Alex Souza Railton

– Rondiney Dourado

– Joana D’Arc

– Lucilene Vale

– Elzinha Mendonça

– Gabriela Câmara

– Paula Coração

– Priscila Paulina

– Marilita Santos