Drica Moraes revela que perdeu a virgindade com ator famoso

A atriz Drica Moraes revelou, nessa sexta-feira (5/7), que perdeu a virgindade com o também ator Enrique Diaz, com quem namorou quando tinha 15 anos.

“Não contei para ninguém, mas foi com o Enrique Diaz, meu primeiro namorado, na minha casa”, disse, no programa Conversa com Bial.

De acordo com Drica, a liberdade sexual sempre foi algo rotineiro em sua criação. “”Fui criada com muita liberdade. Minha mãe sempre falou que para ser livre era preciso trabalhar muito, ter filhos (se quisesse) e ter prazer com o próprio corpo. Ela falava: ‘Nunca deixe de gozar’”, explicou.

Ela contou, ainda, que passou por uma situação inusitada com o ator.

“Um dia ele dormiu na minha casa e eu fui para a escola e tranquei ele no quarto, porque ele estava pelado. Botei a chave do lado da escrivaninha e esqueci de ligar para a minha mãe abrir. Ele ficou preso dentro do quarto, era no sexto andar. Desesperado, ele saltou, foi da janela do quarto e até a varanda – vestido, claro. Ele vai me matar”, recordou, aos risos.

No programa, a estrela estava acompanhada de Fábio Assunção. Ela e o ator estão em cartaz com a peça Férias.