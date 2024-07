Geraldo Alckmin participa de inauguração de frigorífico e visita polo industrial em Rondônia

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), esteve em Cacoal nesta terça-feira (2) para participar da inauguração do frigorífico do BMG Food. O evento contou com as presenças do governador Marcos Rocha e do presidente do BMG Food, Jair Antônio de Lima. Após a inauguração, a comitiva visitou e conheceu o polo industrial de Pimenta Bueno.

O novo frigorífico do grupo BMG Foods foi instalado no Parque Industrial Governador Jerônimo Santana, em Cacoal, tendo como foco principal o abate de bovinos. A empresa deve operacionalizar a maior parte da linha de produção para exportação. De origem paraguaia, o grupo é considerado uma das grandes potencias no setor de carne e derivados.

Com investimento de R$ 50 milhões, o empreendimento gerará inicialmente 450 empregos diretos e, futuramente, a empresa espera alcançar mais de 800 postos de trabalho.

“Aqui está um exemplo da Nova Indústria Brasil, da NIB. Inovação, competitividade, produtividade, sustentabilidade, indústria verde e exportação. Esses quatro pilares”, ressaltou o vice-presidente.