Homem é encontrado morto dentro de prédio abandonado no bairro Conquista em Rio Branco

O morador em situação de rua, Leonardo da Silva Oliveira, 28 anos, foi encontrado morto na noite desta quarta-feira (17), dentro de um prédio abandonado no bairro Conquista, em Rio Branco.

Segundo informações de moradores da região, Leonardo era um usuário de drogas conhecido e muito querido no bairro por prestar serviços à comunidade. Atualmente, ele estava dormindo com outros moradores em situação de rua no prédio abandonado da Associação de Moradores do bairro Conquista.

Pela manhã, Leonardo chegou a dizer a um amigo que estava sentindo dores, e o amigo avisou a uma moradora em uma padaria, mas ninguém deu muita atenção às queixas do homem. Já à noite, um outro morador em situação de rua chegou ao prédio e encontrou Leonardo morto em cima de uma cama.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e o médico atestou o óbito do morador em situação de rua.

A Polícia Militar esteve no local e isolou a área para os trabalhos do perito em criminalística, que inicialmente constatou que no corpo de Leonardo não havia marcas de agressão, somente um quadro de desnutrição e rigidez, como se já estivesse morto há muitas horas.

Após o término dos trabalhos, o corpo de Leonardo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos. A causa da morte só será confirmada no laudo cadavérico.

O caso será investigado pela Polícia Civil.