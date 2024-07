Humorista Léo Lins comenta sobre caso de violência envolvendo travesti em Porto Velho; confira

Na última quarta-feira (10), um crime chocante ocorreu em Porto Velho, Rondônia, envolvendo violência grave após um caso extraconjugal ser descoberto.

Uma mulher de 43 anos foi brutalmente espancada e sua casa foi incendiada por um grupo de indivíduos, supostamente em retaliação ao envolvimento do marido da vítima com uma travesti local. O comediante Léo Lins, conhecido por seu estilo ácido e controverso, não deixou passar despercebido esse acontecimento.

Atualmente em turnê com seu novo show, “Peste Branca”, Lins utilizou suas redes sociais para comentar sobre o caso que abalou Porto Velho. Em uma postagem, ele fala sobre a tragédia que se desdobrou após a descoberta da infidelidade envolvendo uma travesti e as consequências violentas que se seguiram.

O jornal Rondoniaovivo, em que o humorista menciona na publicação, colheu informações de que a vítima, momento antes do ocorrido, teria ido na casa de uma travesti que estaria tendo um caso com o marido dela. Houve intensa discussão no local e logo depois os familiares da travesti agrediram a mulher com várias pauladas.

“Esse é o assunto de hoje na cidade que eu to! O cara traiu a mulher com um travesti. A esposa descobriu e foi tirar satisfação com o travesti… ‘vc pegou meu marido… #•£%#’ O travesti junto com outros foi atrás da mulher, espancou ela e incendiou a casa”, escreveu Léo Lins em sua legenda, compartilhando o ocorrido com seus seguidores.

Em seu show, Lins frequentemente aborda temas delicados e controversos, usando o humor ácido para explorar a hipocrisia e os limites da liberdade de expressão na sociedade contemporânea. Ele é conhecido por desafiar tabus e provocar reflexões, usando especulações críticas através de seu humor, e com isso, sua postagem gerou burburinho nas redes sociais.