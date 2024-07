Ao ser questionada sobre o motivo de querer aprender um novo idioma, ela explicou: “Eu gosto muito de viajar e, aí, estar sempre perguntando para as pessoas o que é isso, o que significa outra, é chato. Eu antigamente não me incomodava não, mas depois que eu comecei a fazer a faculdade, começou a me incomodar. Porque às vezes você está em uma roda, o pessoal tá conversando e eu fico ‘o que está falando?’. É chato”, declarou.

No fim da gravação, ela garantiu que vai seguir com seus planos: “E eu hoje ter a oportunidade de me dar uma qualidade de vida e de estudo melhor, eu vou atrás”, encerrou.