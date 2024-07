Mãe de Shannen Doherty fala sobre morte da atriz pela primeira vez

Rosa Doherty falou pela primeira vez sobre a morte da filha, a atriz Shannen Doherty, no último sábado (13/7). “Nossa família gostaria de agradecer todos que manifestaram amor e apoio a Shannen durante a vida dela. Somos verdadeiramente gratos a isso”, disse Rosa à revista People.

“Ela é minha linda garota e ocupa todo meu coração”, completou.

Shannen Doherty morreu aos 53 anos, vítima de um câncer de mama. A morte foi confirmada pela agente da atriz, Leslie Sloane.

Conhecida principalmente pelo papel como Brenda, em Barrados no Baile, a atriz teve a doença diagnosticada em 2015 e já havia doado seus pertences para ajudar a família.

“É com o coração pesado que confirmo o falecimento da atriz Shannen Doherty. No sábado, 13 de julho, ela perdeu a batalha contra o câncer após muitos anos lutando contra a doença. A devotada filha, irmã, tia e amiga estava cercada por seus entes queridos, assim como seu cachorro, Bowie. A família pede privacidade neste momento para que possam sofrer em paz”, declarou Leslie, à People.

Atriz de Barrados no Baile se desfaz de pertences por câncer avançado

Shannen Doherty, atriz conhecida por viver Brenda Walsh em Barrados do Baile, contou em seu podcast estar doando seus pertences após ter sido diagnosticada com câncer de mama avançado.

No podcast Let’s Be Clear, Shannen contou que prepara uma “transição mais fácil” para que sua mãe, Rosa Doherty, possa lidar com o luto de forma mais fácil.

“Porque vai ser tão difícil para ela, eu quero que as outras coisas sejam bem mais fáceis. Não quero que ela tenha um monte de coisas para lidar. Não quero que ela tenha quatro unidades de armazenamento cheias de móveis”, explicou.

A atriz ainda contou ter viajado ao Tennessee, nos EUA, para esvaziar um imóvel que possui no local, onde construiria uma casa para ela e outra para a mãe: “Foi muito difícil e emocionante porque, a um certo ponto, eu senti que estava desistindo do sonho de construir essa propriedade”.

Saúde de Shannen Doherty

A atriz foi diagnosticada em 2015 com câncer de mama pela primeira vez. A doença se espalhou pelos gânglios linfáticos, e ela fez uma mastectomia e passou por quimioterapia e radioterapia.

Em julho do ano passado, ela revelou que o câncer havia se espalhado para os ossos e mencionou, nas redes sociais, metástase no cérebro.