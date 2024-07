Mingau, do Ultraje a Rigor, vai passar por nova cirurgia no crânio

O quadro de saúde do baixista Rinaldo Oliveira Amaral, mais conhecido como Mingau, do Ultraje a Rigor, foi atualizado nesta quarta-feira (3/7). O vocalista da banda, Roger Moreira, falou sobre a nova cirurgia que será realizada no crânio do artista.

“Ele está bem de saúde e, no dia 13, vai colocar uma prótese, pois ainda está com a cabeça afundada. Vão colocar uma prótese no crânio dele e isso deve ajudá-lo a se recuperar”, explicou Roger Moreira ao programa Pânico.

“No momento, ele não pode nem se mexer direito porque ele está com algo como se fosse um moleira de bebê. Está um ‘fundo’”, completou o cantor, acrescentando que Mingau ainda não consegue falar.

“Foram várias cirurgias para retirar os cacos do cérebro. Mas, no momento, ele está com a traqueostomia e, por isso, não consegue falar. A gente não sabe se ele fala ou não, não sabemos se ele entende ou não… Ele reage, dá risadas, chora. Mas ele só mexe a cabeça.”

A intervenção já havia sido revelada anteriormente por Isabella Aglio, filha do baixista. “A gente espera que, depois de colocarem a prótese no crânio, ele possa fazer mais fisioterapia. No geral, a gente não sabe… Ele tá vivo, bem de saúde e tal, mas com a traqueostomia e com um buraco no crânio. Está meio ruim lá. Estaá parado”, finalizou o amigo de Mingau.