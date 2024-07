Padre que tirou a batina em missa é preso ao dirigir embriagado; Vídeo

“Com você, eu falo do jeito que eu quiser. Me fala seu nome que amanhã você vai perder esse seu cargo aí. Eu não vou te obedecer”, disse Danillo Costa, de acordo com os relatos da Polícia Penal.

Resistiu à prisão

Ainda conforme os relatos, aos quais o portal g1 teve acesso, no momento em que foi dada voz de prisão ao padre, que acabou algemado, o religioso começou a agredir a equipe, causando lesões nos policiais e arrastando a policial que conduzia a viatura. Após ser colocado no veículo, Danillo continuou com as ameaças, enquanto chutava a grade.

A equipe da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foi acionada ao local para aplicar o teste do bafômetro, mas o suspeito se negou a fazê-lo. Danillo, o carro que ele conduzia e os itens apreendidos foram encaminhados à delegacia de Senador Canedo.