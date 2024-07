Pedido de empréstimo e criação de secretaria: Gladson envia quase 20 projetos à Aleac

O governador Gladson Cameli enviou uma lista com quase 20 projetos para aprovação dos deputados da Assembleia Legislativa do Acre nesta terça-feira (9).

Cameli corre contra o tempo para aprovar os projetos antes do recesso parlamentar, marcado para a próxima semana.

Entre os projetos prioritários está um pedido de autorização para o governo contrair um empréstimo de R$ 380 milhões junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID. No texto, o Palácio diz que o valor será investido para o ao aumento da renda e à redução da pobreza rural no Estado do Acre, por meio do desenvolvimento sustentável da produção florestal, agroflorestal e agropecuária, com redução do desmatamento e adaptação às mudanças climáticas.

Gladson também enviou um PL que desmembra a Secretaria-Adjunta de Esportes, atualmente chefiada pelo secretário Ney Amorim, da Secretaria de Educação. A promessa de criar a Secretaria de Esportes já havia sido feita pelo governador no último mês.

Entre as mensagens enviadas pelo governo ainda está o projeto que dispõe sobre a prorrogação dos prazos para pagamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e deComunicação (ICMS) devido por contribuintes estabelecidos no Rio Grande do Sul.

O Governo também quer alterar o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) dos servidores do Imac. Alem de criar o Fundo Especial da Polícia Civil do Estado do Acre (FUNESPC).