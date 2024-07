Pesquisa da Unir aponta redução no valor da cesta básica em junho

Estudantes do Programa de Educação Tutorial (PET) do curso de Economia da Universidade Federal de Rondônia (Unir) acompanharam o preço da cesta básica no mês de junho. Foi constatado que a principal referência da alimentação do brasileiro, principalmente em situação de vulnerabilidade, ficou com preço em média de R$ 566,63, ocorrendo uma redução de 0,81% na comparação com o mês de maio, quando a cesta custava R$ 571,16. A inflação acumulada nos últimos doze meses para os produtos da cesta básica ficou em 2,10%. A cesta básica custa 1,90% a mais do que em junho de 2023. Nos primeiros seis meses do ano o preço da cesta básica acumula baixa de 0,13%.

Dos 12 produtos pesquisados, três itens apresentaram aumento de preço em junho quando comparado com mês de maio:

Óleo: 8,78%

Carne: 4,04%

Açúcar: 2,31%

Produtos que apresentaram queda de preço no mês de junho:

Feijão: – 8,41%

Banana: – 4,32%

Farinha: – 2,67%

Leite: – 2,61%

Arroz: – 2,25%

Manteiga: – 1,79%

Pão: – 1,47%

Café: – 1,24%

Tomate: – 0,69%

Produtos pesquisados que tiveram aumento de seus preços em junho de 2024 em relação aos preços de junho de 2023:

Arroz: 34,27%

Café: 17,79%

Tomate: 16,17%

Óleo: 10,12%

Manteiga: 8,03%

Farinha: 5,60%

Pão: 4,74%

Produtos pesquisados que tiveram queda de seus preços em junho de 2024 em relação aos preços de junho de 2023:

Feijão: – 28,42%

Carne: – 4,82%

Banana: – 4,24%

Açúcar: – 1,85%

Leite: -1,20%

*Os doze produtos da que compõem a cesta básica são pesquisados por acadêmicos da Universidade Federal de Rondônia em diversos estabelecimentos comerciais da cidade de Porto Velho.

FONTE: UNIR