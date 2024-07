Republicanos e União Brasil oficializam candidatura de “Macarrão do povo” à Prefeitura de Manoel Urbano

Em um grande evento ocorrido na manhã deste sábado (27) no antigo prédio da Assembleia de Deus, situado na Rua Valério Caldas, a aliança Republicanos/União Brasil oficializou a candidatura do pecuarista “Macarrão do povo” à Prefeitura de Manoel Urbano. Centenas de moradores prestigiaram a convenção partidária que também apresentou como vice a autônoma Audeniza Levi, bastante conhecida e respeitada naquele município.

O evento contou com a presença de figuras tarimbadas da política Acreana, dentre elas: O senador Alan Rick (UB), deputado federal Roberto Duarte (Republicanos), deputado federal coronel Ulisses Araújo e o ex-prefeito de Sena Madureira e atual assessor parlamentar, Jairo Cassiano.

Demonstrando confiança e otimismo, o pecuarista Macarrão agradeceu o apoio de todos e disse que está preparado para o desafio. “Inicialmente, quero agradecer a Deus por esse momento, à minha família e a todos que aqui estão. Manoel Urbano precisa de renovação. Estou preparado para trabalhar pelo povo desse município. Eu estava desacreditado da política, mas encontrei pessoas como o senador Alan Rick, o deputado Roberto Duarte, que me serviram de incentivo. Através da política, podemos mudar para melhor a vida das pessoas, especialmente as que mais precisam do setor público”, declarou.

“O Macarrão decidiu investir nessa cidade”, destaca Alan Rick

O senador Alan Rick declarou seu apoio integral à candidatura de Macarrão: “Macarrão e Simone formam um casal de gente como a gente. Ele que decidiu investir nessa cidade, emprega muitas pessoas, se preocupa com o desenvolvimento desta terra, mesmo sem o apoio da prefeitura realiza a ExpoMu para que os pequenos empreendedores tenham a oportunidade de fazer uma renda e ela que faz um trabalho social lindo, agora juntos com a nossa amiga Audeniza trilharão o caminho da vitória. Eles merecem governar Manoel Urbano”, destacou o senador Alan Rick.

“Foi uma festa linda, maravilhosa, o povo, a população, está abraçando a candidatura do Macarrão do Povo a prefeito de Manoel Urbano. Macarrão é o novo, é o que o povo precisa. E agora também agregando com uma mulher, a Audeniza, para vice-prefeita. Tenho certeza que essa será a chapa vitoriosa em Manoel Urbano”, ressaltou o deputado Roberto Duarte.

O assessor parlamentar Jairo Cassiano teve um papel fundamental na articulação da chapa Macarrão/Audeniza. Até chegar a esse entendimento, foram várias conversas realizadas. “Com as bênçãos de Deus, o apoio de todos que estão aqui e dos demais moradores de Manoel Urbano, essa chapa será vitoriosa”, salientou.

A presença do pastor Marcilo Levi, do União Brasil, foi um dos destaques do evento político em Manoel Urbano. Conhecido por seu papel de liderança e engajamento na comunidade local, o pastor Levi trouxe um significativo apoio à convenção unificada do União Brasil e PSD.

“Macarrão do povo”, como está sendo chamado deve encarar na disputa ao menos mais dois candidatos, um deles apoiado pela máquina pública, ou seja, pela administração atual que tem como prefeito Toscano Velozo.

Veja fotos: