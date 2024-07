Talarica? Amiga acusa Manu Bahtidão de acabar com o casamento dela

Parece que Manu Bahtidão é do tipo “talarica”. Ao menos é o que indica um vídeo compartilhado por uma amiga da cantora, Suanny Batidão. Nas imagens, a mulher manda uma indireta que pode estar ligada diretamente à voz de Daqui pra Sempre.

Após Manu prestar apoio à Iza no caso da traição de Yuri Lima, Suanny compartilhou um vídeo no qual diz, de forma irônica: “A bonita que acabou com seu antigo casamento [acaba de] prestar solidariedade à Iza.”

Embora não tenha citado nomes, internautas acreditam que a indireta seja para a artista. Isso porque Manu Batidão é casada com o ex-marido de Suanny Batidão, Anderson Halliday. Quando o relacionamento dos dois acabou, ele se casou com Manu, com quem está até hoje.

Suanny confirma traição do então marido com Manu

Em entrevista ao Portal LeoDias, a também cantora afirmou que foi traída pelo ex-marido. Segundo ela, os dois tiveram um caso e Manu fez questão que ela soubesse da traição.

“Eu fui casada como Anderson durante oito anos e tive um filho com ele que vai fazer 16 anos. Tínhamos uma relação e éramos casados no papel. Aí, a Manu começou a se envolver com ele, começaram a ter um caso. Ela começou a andar com ele nos mesmos lugares que eu frequentava, para que [a traição] chegasse até mim e nós terminássemos. Acabou chegando e nós terminamos”, disse Suanny.

A mulher detalha ainda que decidiu alfinetar Manu Bahtidão depois que a viu declarar apoio à Iza. “Eu vi a trend e resolvi fazer esse vídeo despretensioso. Vi muitas notificações no meu telefone depois da postagem da Iza, que ela [Manu Bahtidão] foi e comentou. Como o povo daqui conhece, o pessoal começou a me marcar e ressaltar a hipocrisia”, explicou a artista.