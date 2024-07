Temperaturas devem chegar a 15ºC neste fim de semana; veja previsão completa

Em Rondônia, o calor intenso será amenizado por uma friagem que deve começar neste final de semana. No Cone Sul do estado, as temperaturas podem despencar e atingir os 15°C, segundo a previsão do tempo do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam).

A previsão é que a frente fria chegue ao sul da Amazônia com forte intensidade e derrube as temperaturas em toda a região, inclusive em Rondônia, informou o Censipam.

De acordo com o órgão, as temperaturas devem começar a diminuir no final da tarde da próxima sexta-feira (12). O dia deve ser parcialmente nublado a nublado com pancadas isoladas de chuva e trovoadas entre a tarde e à noite na Capital, Vale do Jamari, na Zona da Mata e em outras regiões.

Nas demais áreas, a previsão é de céu nublado a encoberto, com possibilidade de chuva fraca ao longo do dia. Ainda fará calor durante o dia, mas a partir da tarde a temperatura começará a declinar com a chegada da friagem, conforme a previsão do tempo.

Ainda segundo o Censipam, as temperaturas podem diminuir em todas as regiões do estado, e em algumas cidades, como no Cone Sul, podem chegar aos 15°C.