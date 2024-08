Após racha com Zequinha, Justiça Eleitoral autoriza entrada do PT na coligação de Jéssica Sales

Uma decisão do Ministério Público Eleitoral autorizou a entrada do Partidos dos Trabalhadores (PT) na coligação do MDB em Cruzeiro do Sul, encabeçada pela candidatura de Jéssica Sales.

Além do PT, toda a federação composta também por PCdoB e PV serão incluídas na coligação ‘Política de Resultados’ que já tinha MDB, PSB e PSD. A decisão é juíza Rosilene de Santana Souza, da 4ª Zona Eleitoral de Cruzeiro do Sul.

Inicialmente, o MPE havia negado a entrada dos partidos na coligação. Contudo, a magistrada deferiu o pedido dos partidos por defender a ‘pluralidade política’. No processo, o MDB destacou que a aliança com os partidos de esquerda foi anunciada dentro do prazo legal e com autorização das convenções partidárias.

Anteriormente, PT, PcdoB e PV haviam anunciado aliança com o Progressistas, em prol da reeleição do prefeito Zequinha Lima. A saída dos partidos se deu em razão de uma decisão nacional do PL, coordenada pelo senador Marcio Bittar, que proibiu alianças com partido de esquerda. Com a decisão, os partidos foram convidados a se retirar da coligação.