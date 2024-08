Arraial das Encantarias: Usina de Arte promove festa com tradições e atrações diversas neste sábado; confira

A Usina de Arte João Donato, em parceria com a Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour e o Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), realizará a 8ª edição do tradicional Arraial das Encantarias no dia 24 de agosto, a partir das 18 horas. Com o tema “Arraial das encantarias… espantando as más energias”, o evento celebra as riquezas da cultura amazônica e as tradições locais, trazendo à tona as identidades e memórias coletivas da região.

Cartaz oficial da 8ª edição do Arraial das Encantarias: Celebre a cultura amazônica com uma rica programação de atividades tradicionais/Foto: AscomNeste ano, o arraial destaca saberes tradicionais como os contadores de histórias da floresta, rezadeiras e benzedeiras, parteiras e encantados, representando figuras folclóricas como o Boto, o Curupira e a Matinta Pereira.

Os visitantes poderão desfrutar de uma variedade de atrações, incluindo arrasta-pé, bingo de obras de arte, sebo com livros, pescaria, quadrilha, e uma praça gastronômica com comidas juninas e veganas.

O evento também contará com brechó, pau de sebo, barraca das tradições, correio elegante, visitação à casa da benzedeira e uma trilha misteriosa habitada por seres encantados.

A festa promete ser um espaço de celebração e valorização da cultura popular, proporcionando uma experiência única e enriquecedora para todos os presentes.

O Arraial das Encantarias é uma realização do governo do Acre e promete encantar a todos com sua rica programação e atmosfera festiva. Não perca a oportunidade de se envolver com as tradições amazônicas e celebrar conosco!

Data e Local: 24 de agosto de 2024 às 18h na Usina de Arte João Donato

Veja fotos do arraial na Usina de Artes no ano passado, por Hannah Lydia: