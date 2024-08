Assaltantes entram pelo teto de supermercado, arrombam cofre e roubam todo dinheiro

Criminosos entraram pelo tento no Supermercado Mercale na madrugada desta terça-feira (27), localizado na Antônio da Rocha Viana, no bairro Isaura Parente, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, os criminosos entraram pelo teto da loja usando técnicas de rapel e conseguiram chegar ao interior do supermercado. Em seguida, foram até o setor financeiro aonde estava o cofre e, com auxílio de maçaricos, conseguiram abrir um buraco ao lado do equipamento e retiraram todo o dinheiro que estava guardado.

A quantia ainda não foi revelada pela empresa, mas a Polícia Civil, através do Departamento Técnica-Cientifica, está realizando uma perícia no local.

Ainda durante a madrugada, quando os funcionários chegaram para trabalhar, a PM chegou a ser acionada, mas ninguém foi preso ou identificado até o momento.