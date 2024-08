Bastidores do Poder: Mara Rocha diz que foi vítima de golpe, e convenção de Jéssica passa despercebida

Nós últimos dias, a ex-deputada federal Mara Rocha (sem partido) anunciou sua candidatura ao Senado nas eleições de 2026.

Atualmente fora do mandato após a derrota na disputa pelo governo em 2022, Mara Rocha tem mantido um perfil discreto nas redes sociais. Suas postagens se concentram principalmente na execução de emendas de seu período como deputada federal. Conhecida por sua postura conservadora, ela também comenta sobre o cenário político nacional e internacional.

Em entrevista à coluna, Mara Rocha confirmou sua intenção de disputar uma vaga no Senado em 2026. “No momento oportuno, farei o anúncio da minha filiação e informarei o partido pelo qual vou concorrer. Em 2022, sofri um golpe quando o PL foi retirado de mim, o que prejudicou minha candidatura ao Senado que estava sendo preparada na época”, declarou.

Ao ser questionada sobre a possibilidade de sua candidatura ser pelo mesmo campo político de direita, Mara confirmou a informação.

A eleição para o Senado em 2026 promete ser altamente competitiva. É amplamente esperado que uma das vagas seja disputada pelo governador Gladson Cameli (PP), que se afastará do cargo para concorrer. Também estão na disputa os senadores Márcio Bittar (UB) e Sérgio Petecão (PSD), que buscarão a reeleição. Outros nomes cogitados para a corrida incluem o ex-senador Jorge Viana (PT) e a deputada federal Socorro Neri (PP).

ESTUDANDO O CENÁRIO

Nos bastidores, comenta-se que o PT em Senador Guiomard está buscando uma nova aproximação com o pré-candidato a prefeito Gilson da Funerária, do PSD. A divisão do bloco parece não ter ocorrido como o esperado.

BEM NA FITA

A última pesquisa divulgada pelo Data Control revela números positivos para a prefeita Rosana Gomes (PP), que lidera as intenções de voto em Senador Guiomard. Neste momento, os dados indicam que a prefeita está bem posicionada na disputa.

MELHOR QUE O TIGRINHO

Parece que no Acre surgiu uma nova modalidade de apostas: pessoas estão investindo grandes quantias na vitória de seus candidatos nas eleições municipais. Façam suas apostas!

COINCIDÊNCIA

Um dia após a confirmação de que o delegado Marcos Frank assumiria permanentemente a liderança do Instituto de Administração Penitenciária do Acre, ocorreu a fuga de seis detentos do maior presídio do estado, sem que ninguém percebesse. O mais curioso é que a ausência só foi notada ao amanhecer. Parece que os policiais penais definitivamente não querem a Polícia Civil no comando do IAPEN.

SEGUE NA ALIANÇA

O PL mantém seu apoio ao pré-candidato Chicão da Distribuidora (MDB) em Mâncio Lima, apesar da ordem de Bolsonaro proibindo a coligação do partido com legendas de esquerda. No palanque de Chicão, estão presentes o PT e o PCdoB.

ENTRE DIREITA E ESQUERDA

Muitos jornalistas e colunistas têm destacado a hipocrisia nas disputas ideológicas promovidas pela direita no Acre. De fato, as eleições recentes evidenciaram diversas alianças entre partidos de direita e esquerda, todas em função de interesses específicos. Esse contexto traz para a capital, Rio Branco, um discurso ideológico que busca enganar um eleitorado que já se mostrou mais atento e esclarecido.

NÃO SE OUVIU FALAR

Uma das convenções mais esperadas do Acre, a da pré-candidata Jéssica Sales (MDB) em Cruzeiro do Sul, passou quase despercebida. O evento, que deveria atrair grande atenção, foi realizado a portas fechadas, com a presença restrita a alguns militantes e pré-candidatos a vereador. O motivo para essa discrição permanece desconhecido.

ESTRATÉGIA?

Mirla Miranda, ex-porta-voz do governo e irmã do senador Alan Rick (UB), assumirá o mandato de deputada federal por 120 dias, substituindo Meire Serafim (UB), que se afastará por motivos pessoais. Segundo uma fonte próxima ao prefeito de Sena Madureira, a decisão de Meire pode ter sido resultado de um acordo de última hora com o grupo do senador.