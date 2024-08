Concurso do TCE: veja os horários de abertura, fechamento dos portões e início das provas

A Cebraspe, banca responsável pelo concurso público do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), divulgou nesta terça-feira (20) os horários de abertura e fechamentos dos portões, além da aplicação e início das provas.

A prova será aplicada no dia 01 de setembro deste ano. Os horários divulgados são referentes ao HORÁRIO LOCAL do Acre.

Para o cargo de Auditor de Controle Externo, os horários são os seguintes:

Abertura dos portões 7 horas Fechamento dos portões 8 horas Início das provas 8 horas e 30 minutos Tempo de aplicação da prova 4 horas e 30 minutos

Já para Auditor de Controle Externo, a aplicação acontece no período da tarde, da seguinte forma:

Abertura dos portões 14 horas Fechamento dos portões 15 horas Início das provas 15 horas e 30 minutos Tempo de aplicação da prova 4 horas

Para os cargos de nível médio, também no dia 1º de setembro, os horários são os seguintes:

Abertura dos portões 14 horas Fechamento dos portões 15 horas Início das provas 15 horas e 30 minutos Tempo de aplicação da prova 4 horas e 30 minutos

A Cebraspe anunciou que o candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o site da banca a partir do dia 23 de agosto de 2024, para verificar o seu local de realização das provas, por meio de consulta individual, devendo, para tanto, informar os dados solicitados. O candidato somente poderá realizar as provas no local designado na consulta individual disponível. O candidato só poderá fazer as provas portando caneta com tinta preta fabricada em material transparente, além do comprovante de inscrição e do documento de identidade original.

A banca listou ainda regras, que se forem quebradas, poderão eliminar os candidatos:

Caso ele for surpreendido portando: a) aparelhos eletrônicos, tais como wearable tech, máquinas calculadoras, agendas eletrônicas e(ou) similares, telefones celulares, smartphones, tablets, ipods®, gravadores, pen drive, mp3 player e(ou) similar, relógio de qualquer espécie, alarmes, chaves com alarme ou com qualquer outro componente eletrônico, fones de ouvido e(ou) qualquer transmissor, gravador e(ou) receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens etc.; b) óculos escuros, protetor auricular, lápis, lapiseira/grafite, marca‐texto e(ou) borracha; c) quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc.; d) qualquer recipiente ou embalagem que não seja fabricado com material transparente, tais como garrafa de água, suco, refrigerante e embalagem de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolate, balas etc.).